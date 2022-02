Le Havre. Ouest Park Festival : même l'automne, la musique bat son plein

C'est comme si l'été se prolongeait. De la musique, une bonne ambiance en bord de mer, des températures relativement agréables. Sauf qu'on est en plein automne. Le festival Ouest Park est prévu, du mercredi 16 octobre au dimanche 20 octobre 2019, au Havre (Seine-Maritime). Au niveau du calendrier, c'est un retour aux origines. En 2018, cet événement musical avait eu lieu fin septembre, car il collait au programme d'"Un été au Havre". "Finalement, on préfère revenir à notre date historique pour des raisons pratiques. L'équipe du Tetris gère aussi le Ouest Park. Nous étions aux manettes de l'événement Exhibit, du 29 juin au 8 septembre 2019. En organisant le Ouest Park en octobre, ça nous laisse le temps de respirer un peu et de bien préparer le festival", explique Étienne Legendre, l'un des programmateurs de ce rendez-vous culturel. Les festivals de musique pullulent moins l'automne que l'été. Ce qui permet au Ouest Park de se faire une belle place dans le calendrier. La date n'est pas anodine, comme le confirme Étienne Legendre.

Les 17 membres de l'équipe du Tetris sont mobilisés lors du Ouest Park, ainsi que 200 bénévoles. Cela fait du monde. Il faut des bras pour accueillir près de 20 000 festivaliers en quelques jours. C'est peu, comparé aux 108 000 du festival Beauregard (Calvados), mais l'équipe du Ouest Park festival "n'a pas vocation à grossir plus que ça, par rapport à ce qu'on peut porter au niveau de la fréquentation et par rapport à ce qu'on défend. Nous sommes complémentaires de Beauregard, un festival que nous fréquentons chaque année". Le Ouest Park est en pleine évolution. "Au départ, il y avait 500 spectateurs par jour. On est aujourd'hui à 5 000 sur le vendredi, autant le samedi. C'est notre jauge maximale. On évolue tout en gardant le même esprit. On vient ici pour passer un bon moment, écouter des groupes, profiter du décor, c'est-à-dire le Fort de Tourneville, qui quadrille l'événement", poursuit Étienne Legendre. Le Ouest Park se déroule dans cette enceinte. Des concerts sont prévus au Tetris, dans une caravane spectacle, dans le grand chapiteau et sur la scène du Fort.

Une programmation riche et variée

Le mercredi 16 octobre 2019 est réservé au jeune public, avec des animations et des concerts. Une journée appelée le Ouestiti Park. Le vendredi 18 octobre 2019, parmi les têtes d'affiche, il y aura Catherine Ringer, qui va chanter les Rita Mitsouko. Également au programme, le rappeur Vald, qui vient présenter son nouvel album. Il y a également Cake, groupe mythique de la fin des années 90, début des années 2000. Plusieurs découvertes aussi, comme Voyou et Muthoni Drummer Queen. "Cela fait partie des choses qu'on veut défendre. Un festival qui soit ouvert à tous, accessible à tous. Les publics se croisent au Ouest Park. Certains viendront pour voir un seul artiste, et au final ils en découvriront d'autres", affirme Étienne Legendre. Le samedi 19 octobre 2019, les spectateurs pourront admirer la star Alpha Blondy, tête d'affiche reggae, le rappeur Lorenzo, Hocus Pocus, Vendredi Sur Mer et The Young Gods. Comment attirer de tels noms ? La réponse Étienne Legendre.

Et le dimanche 20 octobre 2019, il y aura la Maison Tellier, Daysy, Primitive Limousine et le collectif Helios.

Le festival Ouest Park se déroule du 16 au 20 octobre 2019, au Fort de Tourneville, au Havre. Le Ouestiti est complet. Les pass deux jours (vendredi et samedi) sont épuisés. En revanche, il reste de la place indépendamment pour le vendredi et le samedi (pass 1 jour). Prix de la journée : De 26 à 35 euros. Et c'est gratuit le dimanche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ouestpark.com/billetterie/

