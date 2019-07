108 000 spectateurs au festival Beauregard 2019

"C'est énorme, c'est même inespéré !" se réjouissait Claire Lesaulnier, régisseuse et co-directrice du festival Beauregard avec Paul Langeois, au moment de faire le bilan de la 11e édition, dimanche 7 juillet 2019. La grande fête d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) a rassemblé pour la seconde année consécutive plus de 100 000 spectateurs, elle égale même le record de l'édition anniversaire de l'an dernier avec 108 000 festivaliers.

"Dans le top 10 français"

Vendredi et samedi étaient complets avec 28 000 personnes sur le site, mais le jeudi n'était pas loin derrière avec 26 000 mélomanes. "Ce sont de très bons scores, quand on sait que le jeudi et le dimanche sont traditionnellement plus compliqués à remplir", estime Paul Langeois, "on s'ancre dans le top 10 des festivals français". Ce succès permet aussi de se constituer un "matelas" financier :

Cette édition 2019 aura été marquée par un nouvel emplacement pour la scène John, afin d'accueillir 6000 personnes de plus dans sa clairière. "Cela a permis d'apporter plus de confort, tant en visibilité qu'en gestion des flux de spectateurs" se satisfait le programmateur. Que faudra-t-il améliorer pour la prochaine édition ? "Ce sont des petits détails, nous sommes des perfectionnistes. On a déjà identifié certains espaces où la décoration sera améliorée par exemple".

La scène John a été repositionnée pour cette édition, afin d'apporter plus de confort. - Célia Caradec

"NTM marquera l'histoire de Beauregard"

Côté musique, même si le couple d'organisateurs n'a eu que peu de temps pour savourer des concerts mais retient quelque temps forts. "Incontestablement : NTM. C'est un show qui marquera l'histoire du festival. C'était la première fois que je les voyais" se satisfait Paul Langeois, heureux aussi des découvertes comme Fantastic Negrito ou Bror Gunnar Jansson. "Mogwaï, un show énorme" retient de son côté Claire Lesaulnier, "NTM, j'étais sur scène, il y avait une énergie, une électricité… The Hives qui a retourné le festival, Bernard Lavilliers, Talisco arrivé en dernier et qui a retourné la scène, Clara Luciani, Étienne de Créçy…" Le duo prévoit d'ores et déjà une édition à quatre jours l'année prochaine.

