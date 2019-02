Beauregard : en 2019, le site du festival sera plus grand

Pour ses dix ans en 2018, le festival Beauregard, près de Caen (Calvados) a battu des records de fréquentation, avec 108 000 mélomanes au compteur, venus profiter des têtes d'affiche sur les deux scènes du site. "Nous étions ravis, mais on a constaté un manque de fluidité du public" indique Paul Langeois, directeur, à l'occasion de la présentation de la programmation, jeudi 7 février 2019.

Les stands repensés

Entre les deux clairières du parc de Beauregard se forme un goulot d'étranglement. Pour y remédier, les organisateurs ont obtenu l'autorisation par la ville d'Hérouville-Saint-Clair de réaliser de grands travaux. La scène John sera reculée sur un terrain qui servait jusqu'ici de parking. "Cela va permettre d'accueillir 6000 personnes en plus dans cette clairière, soit autant que devant la scène Beauregard" détaille Paul Langeois. "On en profitera pour repenser l'installation des stands, des banques, etc". Pas question, en revanche, d'augmenter la jauge globale qui est maintenue à 28 000 festivaliers par jour.

Paul Langeois et Claire Lesaulnier ont présenté la nouvelle configuration du festival Beauregard jeudi 7 février 2018. - Célia Caradec

Une route privatisée

Les opérations devraient débuter en mars 2019, avec des travaux de terrassement, d'enfouissement de réseau. Il s'agit également de faire disparaître une haie et de privatiser une route. "C'est un gros budget pour le festival qui rentre dans une nouvelle ère, une nouvelle décennie" conclut Paul Langeois.