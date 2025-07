Podcast "Je n'aurais jamais cru que...". Marguerite Lecarpentier, rescapée des bombardements de Saint-Lô, raconte son 6 juin 1944

Marguerite Lecarpentier avait seulement 6 ans lorsque, dans la nuit du 6 juin 1944, Saint-Lô fut réduite en ruines par les bombardements alliés. Ce qu'elle a vu, entendu, vécu, elle le partage aujourd'hui avec pudeur et émotion.

Son récit débute avant les bombes, dans les rues de Saint-Lô, se poursuit avec l'exode vers le Sud-Manche, et se prolonge bien au-delà de la guerre.

Une mémoire précieuse, une parole rare

Dans cet épisode, Marguerite évoque aussi la perte de son frère, l'accueil dans une ferme pendant l'exode, ses premières rencontres avec les soldats américains… "On ne parlait pas de tout ça à la maison. Mais les images, elles, n'ont jamais disparu", affirme-t-elle aujourd'hui.

Une plongée sensible dans la grande Histoire

A travers son regard d'enfant, c'est toute une page d'Histoire qui s'ouvre à nouveau. Loin des manuels et des grandes cérémonies, le podcast offre un moment de transmission et d'écoute sincère, où l'on prend le temps. Le temps de comprendre ce que c'est que survivre. Le temps de dire l'indicible. Le temps de se souvenir.

Ce deuxième épisode a pour but de conserver la mémoire vivante des Normands et d'interroger leur rapport à la vie, à l'Histoire.

Cet épisode est mis en ligne ce 18 juillet, jour symbolique de la Libération de Saint-Lô, capitale des ruines, pour faire vivre et transmettre la voix de celles et ceux qui ont traversé l'Histoire.

Écoutez l'épisode ici :

"Je n'aurais jamais cru que…", un podcast by Tendance Ouest

Créé et présenté par Rodolphe de la Croix, ce podcast donne la parole à celles et ceux dont les parcours bouleversent, inspirent ou questionnent. A chaque épisode, une histoire, une voix, un regard singulier sur la vie. Et à la fin, cette phrase que l'invité termine librement : "Je n'aurais jamais cru que...".

Elle n'a que 6 ans quand le ciel s'embrase. Aujourd'hui, Marguerite raconte ce qu'elle a vécu à Saint-Lô. - Rodolphe de la Croix