Musique. Fatbabs se livre dans le nouveau podcast "Je n'aurais jamais cru que…" et sort son nouvel album This Love is Forever

Derrière les productions lumineuses de Fatbabs se cache une histoire. Celle d'un passionné, originaire de Normandie qui a parcouru des milliers de kilomètres grâce à la musique.

Dans ce premier épisode du podcast "Je n'aurais jamais cru que…", Fatbabs lève le voile. Qui est l'homme derrière ses platines ? Quelles rencontres ont changé sa vie ? Quel est son métier au quotidien ? Il revient, avec sincérité sur son parcours, ses projets, et surtout son lien indélébile avec le petit prince du reggae Naâman, son ami, un artiste majeur disparu trop tôt il y a quatre mois maintenant.

"Je n'aurais jamais cru que…" : une rencontre sans détour

Dans ce podcast, les invités prennent le temps de se confier, sans masque ni calcul. Dans chaque épisode, Rodolphe de la Croix part à la rencontre de personnalités normandes au parcours unique. Des confidences, des surprises, des histoires souvent inattendues, racontées avec authenticité.

Fatbabs se raconte ici comme rarement. Avec pudeur, il partage les souvenirs gravés, les concerts marquants, ses voyages, les instants suspendus, les aventures improbables sur les routes, son nouvel album mais aussi les moments intimes difficiles. Il y évoque son attachement aux terres normandes et l'immense nécessité de s'aimer les uns les autres tout simplement.

Bonne écoute !

Fatbabs s'est livré au micro de Tendance Ouest. - Rodolphe de la Croix

Un nouvel album disponible : "This Love is Forever"

Au moment où il se livre au micro de Tendance Ouest, Fatbabs ouvre également une nouvelle page musicale avec cet album sorti le 20 juin dernier nommé This Love is Forever.

Fatbabs vient de sortir son nouvel album intitulé This Love is Forever à commander sans attendre. - Rodolphe de la Croix

Il offre à ses fans un projet riche en collaborations avec des artistes de renom dans le milieu du reggae-hip-hop tels que Capleton, Naâman, Christopher Martin, Biga*Ranx, Jahneration, Marcus Gad, Queen Omega, Jah Lil, Cheeko, et bien d'autres.

Parmi les morceaux de l'album, I Feel Your Love, qui réunit Naâman, Marcus Gad et Pressure Busspipe, est particulièrement mis en avant. Ce titre, construit autour d'un refrain enregistré par Naâman avant sa disparition en février 2025, incarne toute l'âme de l'album : l'amour comme moteur et la mémoire comme force.

Pour célébrer la sortie de cet album, une tournée est organisée dans toute la France, offrant aux fans l'opportunité de découvrir l'univers de Fatbabs en live.

Notez les prochaines dates de concert de Fatbabs :

21/06 – Boat Party – Granville (50)

28/06 – Bobital – Trélivan

17/07 – World Festival – Ambert

18/07 – Piscina Dub Fest – Lisbonne

26/07 – Au Fil du son – Civray

2/08 – Sunska Festival – Vertheuil (I Feel Your Love - Tribute to Naâman)

8/08 – No Logo BZH – Fort Saint Père (I Feel Your Love - Tribute to Naâman)

9/08 – No Logo – Fraisans (I Feel Your Love - Tribute to Naâman)

15/08 – Kermes Festival – Barenton (50)

16/08 – Xsmoz Festival – Saint Aubin sur mer (14)

14/09 – La Flume Enchantée – Gévézé

11/10 - BADABOUM - Paris

Vous pouvez commander ce nouvel album "This Love is Forever" en vinyle, CD sans oublier le merchandising complet directement depuis ce lien.