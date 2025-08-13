En ce moment COME ALONG TITIYO
La Trinité. Un camion couché sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen, la route coupée

Sécurité. Un nouvel accident a eu lieu mercredi 13 août sur l'autoroute A84 en début d'après-midi. Un camion s'est couché sur les voies dans le sens Rennes-Caen. La route est coupée.

Publié le 13/08/2025 à 14h58 - Par Thibault Lecoq
La Trinité. Un camion couché sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen, la route coupée
Un nouvel accident a eu lieu sur l'A84 à La Trinité, mercredi 13 août.

L'autoroute A84 est coupée dans le sens Rennes-Caen, mercredi 13 août en début d'après-midi et pour une durée indéterminée. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest demande de sortir au niveau de l'échangeur n°36 Brécey-Granville. La cause de cette coupure est un accident avec un camion de 19 tonnes qui s'est couché sur la chaussée. Il a eu lieu au point kilométrique 184 au niveau de la commune La Trinité. Un accident a déjà eu lieu au même endroit, lundi 11 août.

Une caravane s'était alors couchée sur le flanc. Une femme de 56 ans a été grièvement blessée et une adolescente de 14 ans et un homme de 49 ans l'ont été plus légèrement. Tous avaient été transportés à l'hôpital d'Avranches.

Plus d'information à suivre…

