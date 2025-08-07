En ce moment Young Kids BROKEN BACK
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Saint-James. Une fermeture et des travaux sur l'A84 après les 1 000 litres de gasoil sur la route

Sécurité. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest vient d'annoncer la fermeture de l'A84 pour des travaux en urgence, jeudi 7 août dans la soirée. Ils interviennent après l'accident qui a renversé 1 000 litres de gasoil.

Publié le 07/08/2025 à 15h41 - Par Thibault Lecoq
Saint-James. Une fermeture et des travaux sur l'A84 après les 1 000 litres de gasoil sur la route
La Dirno va faire des travaux sur l'A84 à hauteur de Saint-James, jeudi 7 août dans la soirée, avec la fermeture de la route.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) va faire en urgence des travaux sur l'autoroute A84, jeudi 7 août. Il s'agit de réhabiliter la couche de roulement. Ces travaux se sont imposés après l'accident du mardi 5 août avec plus de 1 000 litres de gasoil qui se sont répandus sur la route. L'objectif est de rénover les voies avant le nouveau week-end de chassé-croisé.

"Ces travaux généreront jeudi 7 août 2025, de 16h30 à 23h30, les restrictions suivantes : une fermeture de l'A84 dans le sens Rennes-Caen entre l'échangeur n°31 'Montours' (35) et l'échangeur n°32 'Saint-James' (50). Une déviation sera mise en place. Des ralentissements pourraient être observés entre 16h30 et 20h", explique la Dirno.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL Belleville-en-Beaujolais (69220) 0€ Découvrir
PC HP
PC HP Florange (57190) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Saint-James. Une fermeture et des travaux sur l'A84 après les 1 000 litres de gasoil sur la route
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple