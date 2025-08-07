Saint-James. Une fermeture et des travaux sur l'A84 après les 1 000 litres de gasoil sur la route

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) va faire en urgence des travaux sur l'autoroute A84, jeudi 7 août. Il s'agit de réhabiliter la couche de roulement. Ces travaux se sont imposés après l'accident du mardi 5 août avec plus de 1 000 litres de gasoil qui se sont répandus sur la route. L'objectif est de rénover les voies avant le nouveau week-end de chassé-croisé.

"Ces travaux généreront jeudi 7 août 2025, de 16h30 à 23h30, les restrictions suivantes : une fermeture de l'A84 dans le sens Rennes-Caen entre l'échangeur n°31 'Montours' (35) et l'échangeur n°32 'Saint-James' (50). Une déviation sera mise en place. Des ralentissements pourraient être observés entre 16h30 et 20h", explique la Dirno.