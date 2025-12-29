Sées. Une vingtaine de pompiers mobilisés pour un feu de dépendance

Un incendie s'est déclaré ce matin à Sées, dans l'Orne, au lieu-dit Saint-Laurent. Le sinistre touche une dépendance d'une superficie d'environ 150m2, située route de l'École.
Trois motos et deux voitures endommagées
A l'intérieur du bâtiment, trois motos et deux voitures ont été endommagées par les flammes. Pour faire face à l'incendie, dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés, munis de deux lignes d'attaque et d'une lance sur une échelle aérienne. Ils provenaient des centres de secours de Sées, Essay, Alençon et Courtomer.
