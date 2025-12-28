Patrimoine. Tapisserie de Bayeux : le Royaume-Uni pourrait dépenser une fortune pour assurer son transfert au British Museum

Quelle est la valeur de la tapisserie de Bayeux ? Cette toile unique au monde du XIe siècle est sans doute inestimable. Pourtant, la Trésorerie du Royaume-Uni envisage d'assurer l'œuvre à hauteur de 800 millions de livres, soit plus de 917 millions d'euros, durant son prêt au British Museum. Ce montant, extrait du Financial Times et confirmé par la BBC, est censé couvrir les dégâts ou la perte de la tapisserie durant son transport et son exposition à Londres. Il doit être validé par Rachel Reeves, l'équivalente de la ministre des Finances.

Un système pour assurer l'inestimable

Ce système d'assurance provient d'un fond d'indemnité gouvernemental mis en place dans les années 1980. Il a déjà servi à assurer le prêt de plusieurs célèbres œuvres comme La Chambre de Van Gogh à Arles, à la National Gallery. Toutefois, de nombreux experts craignent que le déplacement de la Tapisserie outre-Manche pose de nombreux risques à son tissu très fragile. Elle doit être exposée dans la galerie d'exposition Sainsbury du British Museum de septembre 2026 à juillet 2027. Durant ce temps, le musée de Bayeux sera en travaux. En échange, les Britanniques souhaitent prêter des artefacts anglo-saxons du site de Sutton Hoo et des pièces d'échecs médiévales.