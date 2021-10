Bayeux. Une Anglaise fait une réplique maison de la tapisserie de Bayeux

Dans un article intitulé "Bayeux Tapestry being recreated by Wisbech woman", la BBC dresse le portrait de Mia Hansson, une Anglaise habitante de Wisbech (à l'Est de Birmingham) qui recrée la célèbre tapisserie de Bayeux à taille réelle dans sa propre maison !

• À lire aussi. La France va prêter la Tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni

• À lire aussi. Quand la tapisserie de Bayeux raconte la coupe du monde



Elle travaille dessus depuis deux ans

Cela fait deux ans qu'elle a entrepris le tissage de la réplique de la tapisserie. Elle consacre deux heures par jour à cette activité. Elle a déjà réalisé 13 mètres de tissage sur les 70 que comporte la tapisserie et estime qu'il lui reste huit ans de travail pour terminer. La bande centrale est encadrée par deux bordures, mesurant chacune environ sept centimètres. Elle s'étonne de la bordure qui comprend de nombreux animaux dont des chameaux !