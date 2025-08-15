Sud-Manche . Un motard percute la remorque d'une voiture à vive allure et se blesse grièvement

Un violent choc est survenu sur le lieu-dit de La Touchardière à Barenton dans le Sud-Manche, jeudi 14 août vers 10h, entre une moto et la remorque d'une voiture roulant à vive allure. Le conducteur du deux-roues, une grosse cylindrée d'après les pompiers, a été grièvement blessé.

• A lire aussi. Duclair. Percutée par une moto, une fillette de 5 ans est emmenée d'urgence à l'hôpital

Dix pompiers mobilisés sur place

La victime, âgée de 27 ans, a dû être transportée d'urgence vers le CHU de Caen par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50. Dix sapeurs-pompiers accompagnés de cinq engins ont été déployés sur le lieu de l'accident.