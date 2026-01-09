En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Tempête Goretti. En Mayenne, 400 foyers privés d'électricité et 28 interventions sur les routes

Environnement. Après la tempête Goretti, 400 foyers en Mayenne sont privés d'électricité vendredi 9 janvier. Une vingtaine d'interventions ont été réalisées sur les routes du département, notamment pour des arbres tombés.

Publié le 09/01/2026 à 08h11 - Par Simon Lebaron
La tempête Goretti a touché la Mayenne, privant 400 foyers d'électricité.

Après la neige, la tempête Goretti a frappé le nord-ouest de la France. Enedis faisait état à 6h vendredi 9 janvier de 380 000 foyers privés d'électricité en France, notamment plus de 260 000 en Normandie. Dans les Pays de la Loire, le gestionnaire du réseau d'électricité recensait 6 400 foyers touchés par des coupures de courant, dont 400 en Mayenne. Le département était placé en vigilance orange aux vents violents.

Enedis rappelle qu'il ne faut jamais toucher aux fils tombés à terre ou à tout objet en contact avec une ligne électrique. En cas d'incident, il faut le signaler au 09 72 67 50 53.

Des vents jusqu'à 100km/h dans le Nord-Mayenne

En Mayenne, le vent a soufflé le plus fort au Horps, près de Lassay-les-Châteaux, jusqu'à 99km/h selon Météo Mayenne. Des rafales ont aussi été relevées à 92km/h à Ernée, 87km/h à Laval ou encore 84km/h à Grez-en-Bouère.

Sur les routes du département, 28 interventions ont été liées à la tempête entre 17h et 6h, notamment pour des arbres tombés sur la route. La Mayenne est placée en vigilance jaune au vent jusqu'à 18h, vendredi 9 janvier.

Tempête Goretti. En Mayenne, 400 foyers privés d'électricité et 28 interventions sur les routes
