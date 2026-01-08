En ce moment Man I Need Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tempête Goretti. Vent violent, inondation, vagues-submersion… Le point sur les vigilances orange et rouge en Normandie

Environnement. Une violente tempête approche des côtes normandes. Nous faisons le point sur toutes les vigilances émises par Météo-France.

Publié le 08/01/2026 à 08h34 - Par Lilian Fermin
Tempête Goretti. Vent violent, inondation, vagues-submersion… Le point sur les vigilances orange et rouge en Normandie
Un très gros coup de vent est attendu en Normandie ce jeudi 8 janvier. La tempête s'appelle Goretti. - Thierry Valoi - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La tempête Goretti s'annonce comme la plus puissante depuis Ciaran en 2023. Elle devrait arriver sur les côtes normandes en début de soirée ce jeudi 8 janvier, et déferler durant toute la nuit, pour se calmer au petit matin vendredi 9 janvier. Météo-France émet plusieurs vigilances, jaune, orange, et même rouge dans la Manche. Nous faisons le point par département.

Manche

Le département est en vigilance jaune vent violent dès 14h, puis orange à 18h, et rouge à 21h. Une extrême prudence est de mise. Des rafales allant jusqu'à 160km/h sont attendues sur la façade ouest. Météo-France évoque 140km/h à Cherbourg, ou encore 125km/h à Saint-Lô.

Dès 12h ce jeudi, la Manche est aussi concernée par une alerte jaune pluie-inondation. En vigueur également, une vigilance liée à un risque de vagues-submersion, toujours sur la façade ouest du département. C'est à partir de 20h.

Calvados

La vigilance jaune vent violent est déclenchée aussi à 14h dans le Calvados, avant de basculer en orange à 18h. Météo France n'exclut pas de placer ce département aussi en vigilance rouge. Les rafales atteindront 130km/h sur le littoral, mais aussi 120km/h à Caen, ou 110 à Vire et Lisieux.

De Honfleur à Cabourg, une vigilance orange vagues-submersion est aussi en vigueur, à partir de minuit.

Seine-Maritime

Comme le Calvados, la Seine-Maritime est d'abord en vigilance jaune vent violent, dès 18h, et passe en orange à 22h. Une aggravation du niveau de vigilance est possible. Ça soufflera jusqu'à 130km/h au Havre et à Fécamp, 125km/h au Tréport ou 100km/h à Rouen.

A partir de minuit, la Seine-Maritime est concernée par une vigilance jaune pluie-inondation, mais aussi une alerte orange vagues-submersion, d'Etretat jusqu'au littoral de la Somme.

Orne

L'Orne est aussi traversée par cette tempête Goretti, et placée en vigilance orange à partir de 18h. Les rafales attendues atteindront les 110km/h à Domfront et Argentan, jusqu'à 100km/h à Alençon et Mortagne-au-Perche.

Eure

Le vent se fera ressentir dans l'Eure à partir de 18h, et la vigilance orange est déclenchée à 22h, comme en Seine-Maritime. L'ouest du département sera le plus fortement touché par le vent, mais les rafales souffleront jusqu'à 105km/h à Evreux ou Verneuil-sur-Avre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Tempête Goretti. Vent violent, inondation, vagues-submersion… Le point sur les vigilances orange et rouge en Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple