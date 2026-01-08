Tempête Goretti. Vent violent, inondation, vagues-submersion… Le point sur les vigilances orange et rouge en Normandie

La tempête Goretti s'annonce comme la plus puissante depuis Ciaran en 2023. Elle devrait arriver sur les côtes normandes en début de soirée ce jeudi 8 janvier, et déferler durant toute la nuit, pour se calmer au petit matin vendredi 9 janvier. Météo-France émet plusieurs vigilances, jaune, orange, et même rouge dans la Manche. Nous faisons le point par département.

Manche

Le département est en vigilance jaune vent violent dès 14h, puis orange à 18h, et rouge à 21h. Une extrême prudence est de mise. Des rafales allant jusqu'à 160km/h sont attendues sur la façade ouest. Météo-France évoque 140km/h à Cherbourg, ou encore 125km/h à Saint-Lô.

Dès 12h ce jeudi, la Manche est aussi concernée par une alerte jaune pluie-inondation. En vigueur également, une vigilance liée à un risque de vagues-submersion, toujours sur la façade ouest du département. C'est à partir de 20h.

Calvados

La vigilance jaune vent violent est déclenchée aussi à 14h dans le Calvados, avant de basculer en orange à 18h. Météo France n'exclut pas de placer ce département aussi en vigilance rouge. Les rafales atteindront 130km/h sur le littoral, mais aussi 120km/h à Caen, ou 110 à Vire et Lisieux.

De Honfleur à Cabourg, une vigilance orange vagues-submersion est aussi en vigueur, à partir de minuit.

Seine-Maritime

Comme le Calvados, la Seine-Maritime est d'abord en vigilance jaune vent violent, dès 18h, et passe en orange à 22h. Une aggravation du niveau de vigilance est possible. Ça soufflera jusqu'à 130km/h au Havre et à Fécamp, 125km/h au Tréport ou 100km/h à Rouen.

A partir de minuit, la Seine-Maritime est concernée par une vigilance jaune pluie-inondation, mais aussi une alerte orange vagues-submersion, d'Etretat jusqu'au littoral de la Somme.

Orne

L'Orne est aussi traversée par cette tempête Goretti, et placée en vigilance orange à partir de 18h. Les rafales attendues atteindront les 110km/h à Domfront et Argentan, jusqu'à 100km/h à Alençon et Mortagne-au-Perche.

Eure

Le vent se fera ressentir dans l'Eure à partir de 18h, et la vigilance orange est déclenchée à 22h, comme en Seine-Maritime. L'ouest du département sera le plus fortement touché par le vent, mais les rafales souffleront jusqu'à 105km/h à Evreux ou Verneuil-sur-Avre.