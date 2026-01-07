Alerte météo. Tempête Goretti en Normandie : 4 départements en vigilance orange, un épisode potentiellement plus violent que Ciaran

La tempête Goretti devrait se former très rapidement dès jeudi 8 janvier matin, entre l'Irlande et l'ouest de la Bretagne, avant de remonter vers la mer Manche. Portée par le jet stream, cette dépression pourrait se creuser de façon fulgurante. Si la chute de pression dépasse les 24hPa (hectoPascal, l'unité de mesure de la pression atmosphérique) en 24 heures, Goretti pourrait être classée comme une bombe météorologique, un phénomène rare et particulièrement intense. Les météorologues évoquent déjà un épisode potentiellement plus violent que la tempête Ciaran de novembre 2023.

Des rafales exceptionnelles sur la Manche et le littoral normand

Entre jeudi soir et vendredi en fin de matinée, la tempête traversera la région d'ouest en est tout en continuant de se renforcer.

Les derniers modèles sont très préoccupants :

150 à 170km/h possibles dans l'ouest du département de la Manche, notamment sur les zones les plus exposées

120 à 140km/h sur le Cotentin et l'ensemble des côtes normandes

Des pointes encore plus fortes ne sont pas exclues localement, à proximité du cœur de la dépression.

Ces valeurs placeraient Goretti parmi les tempêtes les plus violentes observées en Normandie ces dernières années.

Jusqu'à 110km/h dans les terres

A l'intérieur des terres, la tempête sera également bien présente. Des rafales de 100 à 110km/h, voire localement plus, sont attendues sur une large partie de la région.

La Manche, le Calvados et la Seine-Maritime pourraient être les plus exposés, tandis que l'Eure et l'Orne connaîtraient un vent fort mais légèrement moins violent, notamment dans le secteur du Perche.

Vigilances météo : une situation amenée à évoluer

a ce stade, la situation de vigilance est déjà très encadrée et pourrait encore être renforcée dans les prochaines heures :

Manche : vigilance jaune vents violents de 14h à 18h jeudi, puis orange ensuite. Vigilance jaune vagues-submersion à partir de 20h

Calvados : vigilance jaune puis orange vents violents, sans vigilance vagues-submersion à ce stade

Eure et Seine-Maritime : vigilance jaune à partir de 18h, puis orange à partir de 22h

Orne : vigilance jaune vents violents

Au vu des valeurs attendues, une vigilance rouge pour le département de la Manche est désormais fortement envisagée.

Submersions marines possibles malgré des coefficients modérés

Un risque de submersion marine est également à surveiller lors de la marée haute dans la nuit de jeudi à vendredi. Même avec des coefficients autour de 72, la surcote météorologique et la concomitance avec les rafales les plus violentes augmentent nettement le danger sur les zones côtières vulnérables.

Dégâts, coupures et circulation perturbée à prévoir

Cet épisode pourrait provoquer des dégâts matériels importants, notamment sur le littoral et dans la Manche : toitures endommagées, chutes d'arbres, infrastructures fragilisées.

Des coupures d'électricité sont possibles, en particulier en zones rurales, ainsi que de fortes perturbations de circulation.

Déplacements : la plus grande prudence recommandée

Il est vivement conseillé de limiter les déplacements entre jeudi soir et vendredi en fin de matinée, de sécuriser les objets exposés au vent et d'anticiper les éventuelles coupures ou difficultés de transport.

La situation reste évolutive et fera l'objet d'actualisations régulières dans les prochaines heures.