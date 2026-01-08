En ce moment Rock your body Justin TIMBERLAKE
En ce moment

Normandie. Pourquoi le nom de la tempête "Goretti", annoncée comme explosive, fait-il polémique ?

Société. Avant même l'arrivée de ses vents très violents, la tempête Goretti déclenche un débat inattendu. Son prénom, associé à une figure religieuse, choque une partie des fidèles, qui dénoncent une maladresse, alors que la région est en vigilance orange et rouge pour la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier 2026.

Publié le 08/01/2026 à 09h20 - Par Mathilde Rabaud
Normandie. Pourquoi le nom de la tempête "Goretti", annoncée comme explosive, fait-il polémique ?
Tempête Goretti : vents extrêmes en Normandie et polémique inattendue autour d'un prénom - Unsplash

La Normandie se prépare à une nuit sous très haute surveillance. La tempête Goretti doit traverser la région entre jeudi 8 janvier soir et vendredi matin, avec des rafales exceptionnelles, un risque de chutes d'arbres, de coupures d'électricité et de perturbations majeures sur les routes et les transports.
Les autorités appellent à la prudence maximale, alors que certains scénarios évoquent un épisode potentiellement plus intense que la tempête Ciaran, encore très présente dans les mémoires.

Pourquoi les tempêtes portent-elles des prénoms ?

Le nom "Goretti" n'a rien d'un choix symbolique. En Europe, les tempêtes hivernales sont baptisées à partir de listes de prénoms préétablies, établies par des groupes de services météorologiques. Pour la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et le Luxembourg, ces listes sont utilisées dans l'ordre alphabétique, uniquement pour faciliter la communication et la prévention des risques. Le principe est simple : le pays touché en premier nomme la tempête, et les autres adoptent ensuite ce même nom. Aucune intention religieuse, politique ou culturelle n'entre officiellement en ligne de compte.

Qui est Maria Goretti et pourquoi ce prénom interpelle

Si le nom est techniquement neutre, il résonne fortement pour de nombreux croyants. Maria Goretti est une sainte catholique, canonisée en 1950. Jeune paysanne italienne morte à 11 ans au début du XXe siècle, elle est devenue une figure majeure de la piété catholique, associée à la pureté, au pardon et à l'innocence.

Pour beaucoup, le simple nom "Goretti" évoque immédiatement cette figure religieuse, bien loin de l'image d'une tempête destructrice.

En savoir plus.

Une polémique entre maladresse et incompréhension

C'est là que la polémique prend forme. Certains fidèles estiment choquant d'associer le prénom d'une sainte à un phénomène météorologique potentiellement dévastateur, parlant de maladresse, voire d'irrespect.
Des médias confessionnels ont relayé cette indignation, soulignant le décalage symbolique entre l'image de Maria Goretti et celle d'une "bombe météorologique".

De leur côté, les services météo rappellent qu'il ne s'agit que d'un prénom parmi d'autres, choisi sans aucune intention religieuse, dans un cadre strictement technique.

