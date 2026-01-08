Tempête Goretti. La Manche passe en vigilance rouge, des rafales jusqu'à 160km/h

La tempête nommée Goretti s'approche des côtes de la Manche. Face à la violence des vents, Météo France place la Manche en vigilance rouge. Les autres départements normands sont en vigilance orange, mais une aggravation du niveau d'alerte en Seine-Maritime et dans le Calvados n'est pas à exclure dans les prochaines heures.

Du vent sur le littoral et dans les terres

Dès 21 heures ce jeudi 8 janvier, de violentes rafales sont attendues sur la façade ouest. Lors du passage de cette tempête, les rafales pourraient être de l'ordre de 150 à 160 km/h sur la côte ouest du département manchois.

Dans les terres, les rafales seront comprises entre 130 et 140 km/h, jusqu'à 150 sur la pointe du Cotentin entre 21 heures et 3 heures du matin. En cours de nuit, la tempête s'évacuera vers l'est.

Niveau d'alerte le plus élevé, la vigilance rouge correspond aux phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle, susceptibles de provoquer des dégâts importants avec des perturbations majeures et durables des fournitures de courant, des communications ou des transports.