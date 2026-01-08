Le Havre. Un sexagénaire fortement alcoolisé ne se rend pas compte qu'il vient d'avoir un accident

Jeudi 8 janvier vers 1h30, la police du Havre est appelée pour intervenir avenue René Coty où un homme roulait en état d'ivresse.

Sur place, les agents découvrent une voiture au milieu des voies, arrêtée mais le moteur tournant. Le conducteur explique aux policiers qu'il est en panne et que sa voiture ne redémarre plus.

Il s'est, en fait, avéré que le conducteur venait d'avoir un accident. Il a percuté un poteau présent sur le trottoir. Sa voiture est endommagée : un morceau de pare-chocs est au sol, son pneu avant droit est crevé, sa portière avant droite est enfoncée et sa vitre avant droite est brisée.

L'homme de 63 ans a été contrôlé positif à l'alcool, 2,12 grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue.