Le Havre. Il prend la fuite après un accident : le conducteur n'avait pas de permis et semblait alcoolisé

Le jeune homme a tout fait pour tenter d'échapper à ses responsabilités.

Dimanche 16 novembre, peu avant 21h, une automobiliste de 47 ans appelle la police. Elle a été victime d'un accrochage à hauteur du pont 6 au Havre. Le conducteur qui lui est rentré dedans a pris la fuite.

Sur place, les agents recueillent le témoignage de la victime qui décrit le conducteur à l'origine de l'accident et donne l'immatriculation de sa voiture.

Il tente de se faire passer pour le passager

Le véhicule sera rapidement repéré sur la zone industrielle et interceptée avec l'aide des agents du port. Mais la personne au volant ne correspond pas à la description de la victime, un homme de 49 ans qui était ivre. Le vrai conducteur avait pris la place du passager. Il s'agit d'un jeune homme de 29 ans. Il n'avait pas le permis de conduire. Lui aussi semblait ivre mais il a refusé le contrôle d'alcoolémie. Un test sanguin a été réalisé.