Le Havre. Il prend la fuite après un accident : le conducteur n'avait pas de permis et semblait alcoolisé

Sécurité. Dimanche 16 novembre, un jeune automobiliste de 29 ans a provoqué un accident près du pont 6 au Havre. Il a pris la fuite. Retrouvé par la police, il n'avait pas de permis de conduire et semblait alcoolisé.

Publié le 17/11/2025 à 14h11 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Il prend la fuite après un accident : le conducteur n'avait pas de permis et semblait alcoolisé
Un jeune conducteur à l'origine d'un accident a pris la fuite. Il a été retrouvé par la police. - Lilian Fermin - Illustration

Le jeune homme a tout fait pour tenter d'échapper à ses responsabilités.

Dimanche 16 novembre, peu avant 21h, une automobiliste de 47 ans appelle la police. Elle a été victime d'un accrochage à hauteur du pont 6 au Havre. Le conducteur qui lui est rentré dedans a pris la fuite.

Sur place, les agents recueillent le témoignage de la victime qui décrit le conducteur à l'origine de l'accident et donne l'immatriculation de sa voiture.

Il tente de se faire passer pour le passager

Le véhicule sera rapidement repéré sur la zone industrielle et interceptée avec l'aide des agents du port. Mais la personne au volant ne correspond pas à la description de la victime, un homme de 49 ans qui était ivre. Le vrai conducteur avait pris la place du passager. Il s'agit d'un jeune homme de 29 ans. Il n'avait pas le permis de conduire. Lui aussi semblait ivre mais il a refusé le contrôle d'alcoolémie. Un test sanguin a été réalisé.

Le Havre. Il prend la fuite après un accident : le conducteur n'avait pas de permis et semblait alcoolisé
