Le Havre. Après un apéro, il s'endort au volant

Vendredi 10 octobre peu après 20h, la police du Havre est requise pour intervenir à hauteur du 465 rue de Verdun. Il semblerait qu'une voiture soit accidentée avec un conducteur alcoolisé à bord.
Arrivés sur place, les policiers constatent qu'un véhicule est stationné en partie sur le trottoir, moteur tournant. A l'intérieur se trouve un homme de 43 ans, endormi au volant. Quand la police le réveille, il est surpris et paniqué. Il déclare aux agents qu'il sort d'un apéritif et qu'il voulait rentrer chez lui.
Le conducteur était très fortement alcoolisé, avec 2,42 grammes d'alcool par litre de sang. Son véhicule a été immobilisé.
