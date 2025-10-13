En ce moment Je t'aime LINH
Le Havre. Après un apéro, il s'endort au volant

Sécurité. Un conducteur de 43 ans a été retrouvé au volant de sa voiture, endormi, moteur tournant, au Havre vendredi 10 octobre. L'homme sortait d'un apéritif. Il était très fortement alcoolisé.

Publié le 13/10/2025 à 14h08 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Après un apéro, il s'endort au volant
Après un apéritif bien arrosé, un conducteur de 43 ans s'endort au volant de sa voiture. - Unsplash

Vendredi 10 octobre peu après 20h, la police du Havre est requise pour intervenir à hauteur du 465 rue de Verdun. Il semblerait qu'une voiture soit accidentée avec un conducteur alcoolisé à bord.

Arrivés sur place, les policiers constatent qu'un véhicule est stationné en partie sur le trottoir, moteur tournant. A l'intérieur se trouve un homme de 43 ans, endormi au volant. Quand la police le réveille, il est surpris et paniqué. Il déclare aux agents qu'il sort d'un apéritif et qu'il voulait rentrer chez lui.

Le conducteur était très fortement alcoolisé, avec 2,42 grammes d'alcool par litre de sang. Son véhicule a été immobilisé.

Le Havre. Après un apéro, il s'endort au volant
