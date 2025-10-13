En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
Football. Cinq clubs du Calvados qualifiés pour le 6e tour de Coupe de France

Sport. Ce week-end du 10 au 12 octobre se tenait le 5e tour de Coupe de France. Le Calvados était bien représenté avec huit équipes en compétition, cinq seront au 6e tour.

Publié le 13/10/2025 à 10h51 - Par Jimmy Joubert
Le Bayeux FC (R1) s'est qualifié pour le 6e tour de Coupe de France face au petit poucet normand, le FC Val de Risle (D1). - Bayeux FC

Cinq clubs du Calvados sont à l'appel du 6e tour de Coupe de France de football. Le SM Caen s'est imposé difficilement 2-1 face à l'Avant-Garde Caennaise (R1). Le carton du week-end du 10 au 12 octobre revient au SU Dives-Cabourg (N3), 7-1 sur la pelouse de Bois-Guillaume (R2). Gros score aussi pour l'ASPTT Caen (R1), qui inflige 5-1 à l'Olympique Pavillais (R2).

Qualification aussi du Bayeux FC (R1) face au petit poucet, le FC Val de Risle (D1), sur le score de 3-0. Victoire 2-1 de la Maladrerie OS (R1), chez le FC Equeurdreville-Hainneville (R2). Lisieux (R1) passe à la trappe à Coutances (R2) (2-0), tout comme le Chemin Vert (R3), à domicile face à Yvetot (R1) (3-4). Le tirage au sort du 6e tour a lieu ce mercredi 15 octobre.

