Football. Cinq clubs du Calvados qualifiés pour le 6e tour de Coupe de France

Cinq clubs du Calvados sont à l'appel du 6e tour de Coupe de France de football. Le SM Caen s'est imposé difficilement 2-1 face à l'Avant-Garde Caennaise (R1). Le carton du week-end du 10 au 12 octobre revient au SU Dives-Cabourg (N3), 7-1 sur la pelouse de Bois-Guillaume (R2). Gros score aussi pour l'ASPTT Caen (R1), qui inflige 5-1 à l'Olympique Pavillais (R2).

Qualification aussi du Bayeux FC (R1) face au petit poucet, le FC Val de Risle (D1), sur le score de 3-0. Victoire 2-1 de la Maladrerie OS (R1), chez le FC Equeurdreville-Hainneville (R2). Lisieux (R1) passe à la trappe à Coutances (R2) (2-0), tout comme le Chemin Vert (R3), à domicile face à Yvetot (R1) (3-4). Le tirage au sort du 6e tour a lieu ce mercredi 15 octobre.