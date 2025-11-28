En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Appel à manifester. A quoi s'attendre mardi 2 décembre dans l'Orne ?

Politique. Plusieurs appels à se mobiliser mardi 2 décembre ont été lancés dans l'Orne par les syndicats. Ils réclament notamment une hausse des salaires et un renfort budgétaire des services publics.

Publié le 28/11/2025 à 10h11 - Par Lucie Peudevin
Appel à manifester. A quoi s'attendre mardi 2 décembre dans l'Orne ?
Des rassemblements sont prévus à Alençon, L'Aigle, Argentan et Flers, mardi 2 décembre. - Lucie Peudevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Face à l'examen du budget 2026 par le gouvernement Lecornu II, la CGT, la FSU et l'Union syndicale solidaires de l'Orne appellent à une journée de mobilisation mardi 2 décembre dans tout le département. Ils dénoncent "l'austérité des salaires, la suppression de postes, ou encore la baisse des moyens des services publics et des hôpitaux", écrivent les syndicats dans un tract.

Où et à quelle heure sont les manifestations ?

Dans le département, quatre rendez-vous sont pris pour ce mardi 2 décembre :

  • Un rassemblement s'organise devant la préfecture à Alençon, dès 11h30.
  • Une mobilisation à Argentan est prévue place de la Mairie à 11h.
  • A Flers, un rendez-vous est donné à 17h au niveau de la place du Marché.
  • La dernière manifestation de la journée se tiendra à 18h30, place de la Poste à L'Aigle.

Ces rassemblements dans l'Orne s'inscrivent dans un appel plus large à manifester le même jour contre le budget 2026, porté au niveau national.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Appel à manifester. A quoi s'attendre mardi 2 décembre dans l'Orne ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple