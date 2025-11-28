Appel à manifester. A quoi s'attendre mardi 2 décembre dans l'Orne ?

Face à l'examen du budget 2026 par le gouvernement Lecornu II, la CGT, la FSU et l'Union syndicale solidaires de l'Orne appellent à une journée de mobilisation mardi 2 décembre dans tout le département. Ils dénoncent "l'austérité des salaires, la suppression de postes, ou encore la baisse des moyens des services publics et des hôpitaux", écrivent les syndicats dans un tract.

Où et à quelle heure sont les manifestations ?

Dans le département, quatre rendez-vous sont pris pour ce mardi 2 décembre :

Un rassemblement s'organise devant la préfecture à Alençon, dès 11h30.

Une mobilisation à Argentan est prévue place de la Mairie à 11h.

A Flers, un rendez-vous est donné à 17h au niveau de la place du Marché.

La dernière manifestation de la journée se tiendra à 18h30, place de la Poste à L'Aigle.

Ces rassemblements dans l'Orne s'inscrivent dans un appel plus large à manifester le même jour contre le budget 2026, porté au niveau national.