Alençon. La CGT de l'Orne en Congrès avec Philippe Martinez

Le secrétaire confédéral de la CGT, Philippe Martinez, a passé la journée de mercredi 3 avril 2019 à Alençon (Orne) à la rencontre des militants. Leur mission est difficile dans l'Orne, qui compte beaucoup de TPE et de PME, où le syndicat n'est pas implanté. Le syndicat, qui prépare son 52ème Congrès et que Philippe Martinez, même s'il explique n'être candidat à rien, a proposé de poursuivre son mandat durant 3 années de plus.