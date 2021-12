Alençon. Le blues des personnels de l'administration fiscale

Les personnels de l'administration fiscale ont cessé le travail partout en France, jeudi 14 mars 2019. Ils sont très inquiets quant à leur avenir et ils craignent d'être la variable d'ajustement du gouvernement, concernant la réduction des effectifs de fonctionnaires.

25.000 postes supprimés ?

Selon leurs diverses organisations syndicales, entre 18.000 et 25.000 postes vont être supprimés au niveau national. Il ne resterait à terme qu'un seul centre des impôts dédié aux entreprises et 1 ou 2 dédié(s) aux particuliers dans chaque département. Plus aucune trésorerie.

Si l'objectif national est connu, le détail précis des répercussions en terme d'effectifs dans les départements reste un mystère bien verrouillé. A Alençon (Orne), les personnels se sont rassemblés jeudi 14 mars devant la cité administrative, avant d'aller distribuer des tracts sur le marché en centre ville. Parmi eux, Thomas Coubard et Marie-Christine Quentin :

D'autres mobilisations ont été organisées dans l'Orne à Flers, Argentan, Mortagne-au-Perche et Domfront.