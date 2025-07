Bihorel. Une micro-crèche fermée provisoirement pour "plusieurs manquements graves"

C'est à cause d'une visite inopinée conduite mercredi 16 juillet par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) du département et de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (Ddets) que le préfet de Seine-Maritime prononce une fermeture administrative du Globe Coloré, à Bihorel. A compter du lundi 21 juillet, cette micro-crèche de l'agglomération de Rouen, qui promeut la pédagogie Montessori, ne pourra plus accueillir d'enfants.

• A lire aussi. "C'est vexant d'être noyé là-dedans" : un réseau indépendant de micro-crèches dénonce l'opprobre jeté sur son secteur

Manquements aux exigences de sécurité

"Cette décision intervient dans un contexte où les services de l'État, et ceux du Département, ont relevé plusieurs manquements graves au regard des exigences de sécurité et de qualité d'accueil des jeunes enfants" relate la préfecture dans un communiqué, aux côtés du Département. Elle évoque des échanges réguliers avec les responsables de l'établissement et plusieurs mises en demeure avant d'en arriver à cette fermeture provisoire.

L'arrêté de fermeture, publié jeudi 17 juillet, fait état de divers manquements, notamment de "températures relevées dans les espaces de sommeil ne permettant pas d'assurer la prévention de la mort inattendue du nourrisson (25,5°C et 24,3°C)", de l'absence d'un système d'alarme incendie, d'un accès libre comportant un risque d'intrusion, de "non-respect de relevés biquotidiens de température du réfrigérateur" ou encore de "fausses déclarations de la directrice générale susceptibles de compromettre la sécurité physique et le bien-être des jeunes enfants accueillis".

• A lire aussi. Rouen. Le food-truck Döze Chromée s'est installé rive gauche : "Ça permet de développer l'activité sur les quais"

Les enfants réorientés temporairement

Les services de la Caisse d'allocations familiales (Caf) et de la ville de Bihorel ont été informés de la situation. Aux côtés de l'Etat, ces collectivités accompagnent les familles des jeunes enfants gardés dans cette micro-crèche pour trouver des solutions de relogement "dans des conditions optimales de sécurité et de qualité éducative." Des relais petite enfance ont notamment été sollicités pour assurer la continuité de l'accueil. "Les conditions d'une éventuelle réouverture seront évaluées à la suite d'un prochain contrôle de la structure" indique la préfecture de Seine-Maritime.

En mai 2024, une micro-crèche de Rouen avait été contrainte de fermer pendant près d'un mois, pour les mêmes motifs, le temps de se mettre en conformité.