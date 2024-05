Rouen. Elle était fermée après des signalements de maltraitance, la micro-crèche Beauvoisine peut rouvrir

La préfecture de Seine-Maritime a ordonné la réouverture de la micro-crèche Beauvoisine, dans le centre de Rouen, fermée mi-avril pour divers dysfonctionnements.

Après une inspection faisant suite à plusieurs contrôles et mises en demeure, la micro-crèche Beauvoisine avait été fermée le 13 avril car "la sécurité des enfants n'était pas assurée au sein de ce lieu d'accueil", selon la préfecture.

Mercredi 15 mai, cette dernière a estimé que "la sécurité physique et le bien-être des jeunes enfants accueillis" n'étaient plus menacés et que l'établissement pouvait donc rouvrir ses portes. Dans un arrêté, la préfecture annonce ainsi "la levée de la fermeture provisoire de la micro-crèche à compter de la notification de cet arrêté".

Cette micro-crèche de dix berceaux, située dans le centre de Rouen et appartenant au groupe "Les petits chaperons rouges", avait été inspectée dans le cadre d'une campagne de contrôle des crèches publiques et privées. La campagne, lancée fin mars, suit les recommandations d'un rapport publié en 2023 de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l'Inspection générale des finances (IGF), missionnées après la mort d'un bébé dans une crèche privée à Lyon en 2022.

(avec AFP)