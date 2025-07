Pays de Caux. Le peintre voyageur Christophe Ronel expose ses œuvres colorées à l'abbaye du Valasse

C'est dans un écrin de verdure de plus de soixante hectares que se niche la dernière exposition de Christophe Ronel. Le peintre rouennais a pris ses quartiers dans la grande halle de l'abbaye du Valasse, entre Lillebonne et Bolbec, jusqu'au dimanche 31 août. "Le charme opère immédiatement ici, entre l'arboretum, l'histoire cistercienne… sourit le peintre voyageur, j'ai déjà eu l'occasion d'exposer à l'abbaye de Montivilliers ou à Saint-Martin-de-Boscherville et cela me plaît assez d'exposer dans un lieu chargé d'histoire".

Christophe Ronel a été séduit par le cadre de l'abbaye du Valasse. - Célia Caradec

Près de 80 œuvres, datant des années 2000, sont présentées, dont beaucoup de très grands formats. L'œil se perd dans la multiplication de personnages et d'objets propre à Christophe Ronel, qui emmène le spectateur en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, en Asie, en Amérique Latine… "Mon travail a toujours été nourri par la curiosité de l'autre et de l'ailleurs et d'un intérêt pour l'art populaire, l'art primitif" détaille ce passionné.

Un voyage entre imaginaire et vécu

Quand il ne voyage pas, c'est le voyage qui vient à lui : quelques toiles sont un clin d'œil à la mythique Armada de Rouen qui déverse un flot de marins du monde entier dans les rues de la capitale normande tous les quatre ans.

L'abbaye du Valasse, dont le parc est accessible gratuitement, est aussi une belle idée pour une promenade. - Célia Caradec

Au milieu des visages et des rues d'ailleurs, Tintin, un Minion ou Totoro se perdent parfois dans l'image. "Il y a un beaucoup de symboles dans mon travail, un rapport au mythe et une sorte de voyage où l'imaginaire et l'observé se mélangent", poursuit Christophe Ronel, tombé dans le pot de peinture dès l'enfance grâce à son père Marcel Laquay, grand nom de l'Ecole de Rouen. Ses tableaux, d'ailleurs, peuvent intéresser petits et grands. "Je sais que le jeune public accroche souvent bien, car ce travail raconte des histoires", conclut le Rouennais.

Pratique. Un été avec Christophe Ronel, dans la grande halle de l'abbaye du Valasse, à Gruchet-Le-Valasse, jusqu'au dimanche 31 août. Ouvert du mercredi au dimanche, de 14 heures à 18 heures. Gratuit.