Ils sont six artistes à présenter leurs œuvres à La Grange de la Petite Madeleine à Bihorel jusqu'à dimanche 6 avril, parmi lesquels Anne-Marie Houdeville. La plasticienne, qui encadre le groupe, a l'habitude d'exposer à Rouen mais aussi ailleurs en Seine-Maritime et dans l'Eure, jusqu'à Paris au Grand Palais dans lequel elle a participé à l'exposition "Art en capitale". Ses collègues, plus méconnus, exposent plus rarement. Pour certains, c'est même une grande première. Cette idée de l'exposition collective a germé lors d'ateliers de peinture que la petite troupe organise toutes les deux semaines et grâce auxquels les six artistes peuvent confronter leurs toiles.

"On est tous à évoluer ensemble dans des directions complètement différentes, ce qui n'empêche pas d'avoir un avis sur ce que fait l'autre et de lui faire parvenir", lance Marc Beausoleil, l'un des exposants, ancien architecte d'intérieur.

Marc Beausoleil navigue entre abstrait et figuratif avec des évocations de paysages naturels. - Tendance Ouest

Pour Philippe Leroy, informaticien à la retraite, la peinture est devenue presque obsessionnelle. Particulièrement productif, l'artiste est ravi de pouvoir enfin montrer son travail. "Moi je n'ai jamais exposé, donc c'est vrai que j'avais bien envie, s'amuse-t-il, j'ai toujours eu envie de peindre, je suivais des expositions et là je me suis dit j'ai enfin le temps libre."

Philippe Leroy propose un univers très abstrait, inspiré de Claude Viallat. - Tendance Ouest

Entre abstrait et figuratif

"Personnellement j'ai exposé il y a longtemps mais très peu, pour exposer seul il faut vraiment produire beaucoup. L'intérêt, ici, c'est de confronter les sensations que procurent les tableaux des différents styles", poursuit de son côté Frédérique Leno, ancienne cadre à la Matmut. Tous peignent à l'acrylique mais chacun a, en effet, son propre coup de pinceau. "Jean-Claude Foissaud est plus figuratif, au contraire Philippe est très abstrait, quant à Frédérique, elle fait des choses figuratives mais qui tendent vers l'abstraction et moi aussi, je suis un peu dans le même genre, avec plutôt une tendance un peu abstraite mais qui évoque des éléments de paysage ou d'arbre", décrit Marc Beausoleil. Médecin à la retraite, Pierre Godefroid, flirte lui aussi entre abstrait et figuratif.

Pour sa peinture, Frédérique Leno s'inspire aussi bien des falaises de Normandie que de la Mangrove des Antilles. - Tendance Ouest

L'exposition est à retrouver à La Grange de la Petite Madeleine, rue de Verdun à Bihorel de 14h à 19h. Après cela, la troupe d'artistes envisage de refaire des expositions collectives de manière plus régulière.