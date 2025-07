Perche ornais. Top 3 des endroits où déconnecter

Jusqu'en 1860, la grande place de Bellême était encore occupée par les halles. Cette tradition commerciale se maintient aujourd'hui avec l'actuel marché hebdomadaire du jeudi. Ce n'est plus le blé, les œufs, les volailles ou les toiles de chanvre qui font vivre le commerce local mais plutôt l'activité autour des antiquités. Un attrait pour les biens d'époque domine le tissu commercial de la cité. Mais le Perche ce n'est pas seulement Bellême. Les petites cités de caractère telles que Mortagne-au-Perche et La Perrière guident leurs visiteurs à travers les petites rues à découvrir.

A la nature

L'évasion se trouve aussi dans les jardins de Montperthuis, bulle de verdure avec ses plus de 300 variétés de roses. Et pour s'amuser, la base de loisirs de Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois accueille petits et grands autour d'activités de plein air. Celle de Soligny-la-Trappe offre aussi de quoi s'occuper, avec la possibilité de se baigner et de profiter de deux toboggans aquatiques.