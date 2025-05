Orne. Couvre-feu, contrôles judiciaires… Les suites judiciaires après la nuit de violences à Bellême

Ils étaient neuf, six mineurs et trois majeurs, à avoir été placés en garde à vue, jeudi 8 mai, dans le cadre des violences et dégradations survenues dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril à Bellême, commune de moins de 1 500 habitants située dans le sud-est de l'Orne.

Peu d'antécédents judiciaires

Les auditions de ces différentes personnes arrêtées ont permis de mettre une personne majeure hors de cause et d'impliquer un mineur supplémentaire, âgé de 17 ans, également placé en garde à vue. Samedi 10 mai, le parquet d'Alençon annonce dans un communiqué quelles suites judiciaires ont été données à cette affaire.

Parmi les neuf mis en cause déférés devant le parquet pour les faits de violences commises en réunion et les nombreuses dégradations aggravées, la grande majorité n'a aucun antécédent judiciaire. Seul un majeur a reconnu les faits de dégradations par moyen dangereux (incendie).

Couvre-feu pour les ados impliqués

Sur les sept mineurs, âgés de 14 à 17 ans, six ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge des enfants avec notamment interdiction de paraître à Bellême (sauf pour raisons professionnelles) et obligation de respecter un couvre-feu. Ils ont par ailleurs interdiction d'entrer en contact entre eux. Pour l'un d'eux, un placement pénal a été ordonné. Suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse, ils seront par ailleurs présentés au tribunal pour enfants d'Alençon prochainement, qui devra statuer sur leur culpabilité.

Une audience en octobre à Alençon

Les deux jeunes majeurs ont été placés sous contrôle judiciaire, sur décision du juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet. Ils seront jugés au tribunal correctionnel d'Alençon jeudi 2 octobre. Comme pour les adolescents impliqués, il leur est interdit de paraître à Bellême et d'entrer en contact avec les autres impliqués.

Trente-sept plaintes avaient été déposées à l'issue de la nuit de violence. Bellême s'était réveillée avec des vitrines cassées, voitures dégradées ou encore un garage incendié.