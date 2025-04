Bellême. Après la nuit de chaos, comment se relèvent habitants et commerçants ?

C'est un épisode que les habitants de Bellême, dans l'Orne, ne sont pas près d'oublier. "Je n'ai jamais entendu parler d'un tel événement dans la région, confie Jérôme Boucher, originaire du Perche. Au départ, j'ai cru à une blague. J'ai encore du mal à prendre conscience de l'ampleur du phénomène", poursuit-il.

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril, une équipe de vandales a semé le chaos dans les rues de la commune. Une porte de garage a été incendiée et deux véhicules ont été retournés. Les devantures de plusieurs commerces ont également été saccagées.

Une trentaine de plaintes déposées

Au total, une trentaine de plaintes ont été déposées. "J'ai eu des clients jusqu'à 2h du matin et on n'a rien vu, raconte Olivier Vallée, qui dirige l'hôtel-restaurant Le Relais Saint-Louis. Quand on s'est réveillés le lendemain matin, on a constaté que notre terrasse avait disparu. Les tables et les chaises avaient été jetées dans la mare située juste en face. On a dû perdre 500 euros de matériel mais ce n'est pas très grave", relativise-t-il.

De son côté, Catherine Ferrand, cogérante de la boutique En Aparté, est encore sous le choc. "On devait rouvrir hier [le 29 avril] mais on n'a pas pu. Les vandales ont cassé la vitrine avec une plaque d'égout, il y avait des éclats de verre partout et on a eu beaucoup de casse, témoigne-t-elle. Tout était prêt pour le 1er mai. Faire une vitrine, ça prend du temps. On ne comprend pas pourquoi ils ont fait ça", poursuit la commerçante.

Les patrouilles de la gendarmerie renforcées

Aucune victime corporelle n'est à déplorer. Deux personnes, qui logeaient au-dessus du garage incendié, ont toutefois été évacuées. Depuis dimanche, une dizaine d'enquêteurs sont mobilisés pour tenter d'identifier les vandales. "On a renforcé les patrouilles nocturnes à Bellême et dans les communes voisines, explique la commandante Mouny de la gendarmerie nationale. L'enquête avance bien. Des interpellations devraient avoir lieu rapidement", conclut-elle.