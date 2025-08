Le Havre. Que faut-il vérifier sur la voiture avant de prendre la route pour les vacances ?

En ces vacances d'été les autoroutes se retrouvent prises d'assaut par les vacanciers. Depuis le début du mois de juillet, certaines régions de France subissent une circulation saturée.

Organiser un départ en famille peut devenir stressant : valises à fermer, documents à rassembler, timing à respecter… on en oublierait presque l'essentiel : vérifier l'état de sa voiture avant le grand départ.

Les points à vérifier

Avant de prendre la route, il faut s'assurer des points essentiels, comme le rappelle Ahmad Ahmedov, garagiste chez IB Auto au Havre : "Plusieurs vérifications s'imposent avant le départ : commencez par contrôler le niveau d'huile moteur et celui du liquide de refroidissement. Ensuite, inspectez les pneus, car un pneu sous‑gonflé en été risque l'éclatement. N'oubliez pas non plus les freins et la batterie, pour éviter toute panne imprévue en cours de route."

Et surtout ne pas oublier la climatisation. Sans elle le trajet peut vite devenir beaucoup plus long. "En plein été, beaucoup d'automobilistes se retrouvent dépités parce qu'ils découvrent trop tard qu'ils n'ont pas de climatisation", explique le garagiste.

Parmi les conducteurs, beaucoup ne sont pas vraiment pressés de faire leurs vérifications, constate Ahmad Ahmedov. "Tout dépend de chacun : certains préfèrent prendre leur temps et arriver à l'avance pour leur contrôle technique. Mais à l'inverse, beaucoup arrivent à la dernière minute."

Mieux vaut donc anticiper, pour éviter les frais imprévus, les pannes de dernière minute et surtout pouvoir décrocher un rendez-vous plus facilement pour votre véhicule.

Pratique. Bison Futé voit noir pour ce samedi 2 août, marqué par le chassé-croisé des aoûtiens et des juillettistes. Le trafic s'annonce très dense sur l'ensemble du territoire.