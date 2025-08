Près du Neubourg. Le Champ de Bataille, collection royale et parc monumental

Le domaine du Champ de Bataille s'étend sur 45ha autour d'un château baroque du XVIIe siècle, à Sainte-Opportune-du-Bosc, près du Neubourg. Les jardins mêlent broderies de buis à la française, bosquets et incluent 20 bassins et fontaines. Qualifié de plus grand jardin privé d'Europe, le domaine est classé Monument historique. On visite librement le rez-de-chaussée (chapelle, bibliothèque, cuisines), le grand appartement et l'intégralité du parc. Samedi 9 août, une soirée aux chandelles est programmée : déambulation en musique baroque, ouverture de pièces fermées, bar à champagne, visite des jardins au crépuscule avec feu d'artifice.

Pratique. Ouvert tous les jours.