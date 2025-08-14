En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
Rouen. Un cycliste aide les policiers à arrêter un voleur

Sécurité. Mercredi 13 août, la police de Rouen tentait d'interpeller un homme qui venait de fracturer une voiture. Un cycliste, sur un vélo électrique, a aidé les forces de l'ordre à le rattraper.

Publié le 14/08/2025 à 14h25 - Par Gilles Anthoine
Rouen. Un cycliste aide les policiers à arrêter un voleur
Un cycliste a aidé des policiers à interpeller un voleur dans les rues de Rouen. - Célia Caradec

La Brigade anticriminalité de Rouen était en contrôle quai du Havre à Rouen, mercredi 13 août vers 19h. Les policiers ont repéré une Renault Mégane en stationnement avec la portière arrière droite ouverte et la vitre brisée.

Le voleur de 29 ans était déjà recherché

Ils ont repéré un jeune homme à l'intérieur de la voiture. Ce dernier est sorti du véhicule et s'est accroupi derrière pour tenter de se cacher. Quand les policiers sont arrivés à sa hauteur, il a pris la fuite. Il a traversé les boulevards jusqu'à la rue Saint Eloi.

C'est à ce moment qu'un cycliste sur un vélo électrique a aidé les policiers dans leur course-poursuite. Le suspect qui avait fracturé la voiture a finalement pu être interpellé rue Saint Jacques. Il s'agit d'un homme de 29 ans, déjà recherché pour une interdiction de territoire sur le secteur de Rouen. Il a été placé en garde à vue.

