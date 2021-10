Rouen : il dérobe un vélo pour enfant

C'est le comportement suspect du jeune homme qui a intrigué cette brigade de police secours qui passait rue du Grand Pont, à Rouen, jeudi 15 décembre, vers 3h40. Un homme était monté sur un petit vélo, qu'il a tenté de dissimuler derrière un véhicule en apercevant les forces de l'ordre. L'homme s'est enfuit ensuite en direction de la rue Saint Etienne des Tonneliers, et caché dans une cour. C'est là qu'il est rattrapé et interrogé par la police. Agé de 20 ans, ce Rouennais a reconnu avoir volé le vélo, qui était neuf et portait encore des étiquettes. Il n'a cependant pas voulu révélé où il l'avait dérobé.

La bicyclette, un modèle pour enfant, est de la marque Avigo Huskie.