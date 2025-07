Près de Cherbourg. Sortie plage, chars pour les PMR… Cet été, les nageurs sauveteurs veillent sur vous

Juillet, c'est le retour des vacances, des baignades et par conséquent, l'heure n'est pas au repos pour les nageurs sauveteurs. Depuis le 1er juillet, sept jeunes diplômés assurent la surveillance des plages dans les postes de secours de Collignon et Querqueville, près de Cherbourg.

• A lire aussi. Manche. Prêts à sauver : les nageurs sauveteurs sont parés !

Des plages équipées pour les personnes à mobilité réduites

Tout près du poste de secours, un char à l'allure étrange semble scruter les baigneurs. "C'est un char Tiralo : il permet aux personnes à mobilité réduite de rejoindre la mer", explique Titouan Gaveau, le chef du poste de secours de Querqueville. En plus d'être parfaitement adapté à la topographie des lieux, l'engin est accessible à tous, il suffit de demander aux sauveteurs. "Pour l'utiliser, rien de plus simple : la personne s'assied dans le fauteuil et ses accompagnants la conduisent jusqu'à la mer. Nous prenons simplement les coordonnées de l'accompagnant", détaille le professionnel. Une fois dans l'eau, la personne sort du fauteuil et se baigne comme les autres si elle le peut. Le véhicule "n'est pas encore assez utilisé" selon le secouriste. "J'aimerais qu'il serve plus. Peut-être que les gens ne se sentent pas à l'aise dessus."

Les chars Tiralo sont à la disposition des personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent aller se baigner. - Soline Grellier

Les conseils des sauveteurs pour une sortie plage en toute sécurité

Avec les premiers jours de juillet, les vacanciers sont de plus en plus nombreux sur les plages. "Avant de sortir, il faut penser à vérifier la houle et la direction du vent. Si c'est un vent de terre, il ne faut pas trop sortir les bouées. Pour les familles, on recommanderait de bien veiller sur les enfants", détaillent les sauveteurs. Il faut aussi faire attention à ne pas se baigner trop tôt après les repas car "l'eau froide n'est pas bonne pour la digestion, on recommande généralement d'attendre une heure". Et pour ceux qui ont peur de faire de mauvaises rencontres dans l'eau, "Dans le Cotentin, les méduses sont très rarement venimeuses", sourit le nageur sauveteur rappelant qu'"en cas de besoin n'importe qui peut venir nous voir".