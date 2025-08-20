Calvados. Arrivée de Primark à Mondeville 2 : la date d'ouverture est connue !

C'est aussi la rentrée pour les grandes enseignes. A Mondeville 2, un magasin en particulier était attendu de pied ferme par ses clients fidèles : Primark. L'enseigne de fast-fashion a annoncé quand le commerce ouvrira : ce sera vendredi 5 septembre.

Depuis plusieurs mois, la société irlandaise avait annoncé son arrivée dans le centre commercial, suivie par une vaste campagne de recrutement d'une centaine de salariés. De quoi alimenter l'impatience des adeptes de l'enseigne, qui scrutaient avec attention la date d'ouverture. Celle-ci a finalement été fixée à un moment stratégique : la semaine de la rentrée.

Une aubaine pour toutes celles et ceux qui souhaitent renouveler leur garde-robe à petits prix, juste avant l'automne.