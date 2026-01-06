Manche. Le verglas remplace la neige sur les routes, circulation toujours difficile

Météo France maintient le département de la Manche en vigilance orange "neige et verglas" jusqu'au mardi 6 janvier 10h. La Manche passera en vigilance jaune à partir de cette heure.

2 000 kilomètres de routes traités

Sur le réseau routier départemental, les saleuses sont en action depuis 4 heures du matin. En début de matinée, près de 2 000 kilomètres de routes avaient été traités. Les principaux axes routiers du département sont dégagés. Des difficultés de circulation persistent toutefois sur le réseau secondaire, qu'il est recommandé d'éviter.

Les piétons sont aussi appelés à la prudence avec des trottoirs verglacés.

Aucun accident n'a été enregistré cette nuit dans le département, indiquait ce mardi 6 janvier au petit matin la préfecture.