Saint-Lô. Manche : redoux difficile, attention aux routes verglacées

Vendredi 2 mars 2018, les températures restent proches de 0 ou 1 degré dans les terres du Cotentin et sur les hauteurs du Centre et du Sud-Manche. Le risque de phénomène glissant se montre faible, mais on ne peut pas totalement l'exclure vers le milieu de nuit sur les collines du Saint-Lois et du Mortainais.

Vigilance orange

Sur le reste du département, les températures varient de 2 à 4 degrés sur les côtes exposées du Cotentin et dans l'intérieur du Centre et Sud-Manche.

Le département de la Manche reste en vigilance Orange pour neige et verglas.

Dès 6h, vendredi 2 mars 2018, composez le numéro de l'info trafic, le 0 806 09 32 30 (appel non surtaxé) pour communiquer, en temps réel, sur l'état des routes en Normandie.