"Cauchemar en cuisine". Le seul restaurant de Criquebeuf-sur-Seine a-t-il vraiment changé depuis le passage d'Etchebest ?

Société. Samedi 9 août 2025, M6 rediffuse l'épisode de "Cauchemar en cuisine" tourné à Criquebeuf-sur-Seine, dans l'Eure. Le chef Philippe Etchebest y venait en aide à Laurence et Martine, à la tête de l'unique restaurant du village normand. Où en est l'établissement aujourd'hui ?

Publié le 09/08/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
"Cauchemar en cuisine". Le seul restaurant de Criquebeuf-sur-Seine a-t-il vraiment changé depuis le passage d'Etchebest ?
Philippe Etchebest en Normandie : ce restaurant sauvé à la télé a-t-il vraiment changé depuis son passage ?

Le 23 juillet 2025, M6 diffusait pour la première fois un épisode inédit de Cauchemar en cuisine tourné à Criquebeuf-sur-Seine, dans l'Eure. Dans ce village d'environ 1 500 habitants, Laurence et son employée Martine tenaient, tant bien que mal, le seul restaurant du coin. Décoration vieillissante, service décontracté (parfois en tongs !) et gestion chaotique : selon les informations de Puremédias, Philippe Etchebest a découvert une situation bien plus critique qu'il ne l'imaginait.

Des clients en berne avant l'arrivée du chef

Avant le tournage, l'ambiance n'était pas au beau fixe : "On faisait parfois zéro couvert", a confié Laurence. L'arrivée du chef a marqué un tournant. Malgré ses coups de gueule légendaires, il s'est montré humain et encourageant en coulisses. "Hors caméra, il est très gentil. Rien à voir avec l'image qu'on voit à l'écran", assure la restauratrice.

Depuis, la fréquentation repart à la hausse

Un mois après l'intervention, le bilan est positif : "On arrive en moyenne à une vingtaine de couverts par service", se réjouit Laurence, alors que l'établissement n'en faisait parfois aucun auparavant. Curieux de l'émission, habitués et nouveaux clients viennent découvrir ce lieu remis sur les rails. Le 23 juillet, la soirée de diffusion avait même réuni 61 personnes autour d'un buffet et d'un écran géant pour visionner l'épisode ensemble.

Martine toujours fidèle au poste

Impossible d'oublier Martine, la serveuse complice de Laurence, qui n'a pas quitté l'équipe : "Elle n'a pas le droit de partir !", plaisante la patronne. Quant au plat que Philippe Etchebest lui a appris à préparer, il n'a pas encore fait son entrée sur la carte. La raison ? L'établissement est actuellement en vacances depuis le 2 août. Il faudra donc attendre la réouverture pour goûter cette nouveauté et constater sur place la transformation du restaurant.

Un carton d'audience pour M6

Diffusée entre 21h14 et 22h02, la première partie de l'épisode a captivé 1,95 million de téléspectateurs (11,6% de part d'audience), avec un pic à 25,4% sur la cible stratégique des FRDA-50. La suite a également brillé, rassemblant 1,74 million de personnes (11,9% de PDA et 26,1% sur les FRDA-50). De bonnes nouvelles pour ce restaurant de l'Eure qui avait bien besoin d'un grand coup de projecteur !

Pourquoi regarder cet épisode aujourd'hui ?

Au-delà des tensions et des coups de gueule, cet épisode dévoile une histoire humaine, celle d'un couple déterminé à sauver le dernier lieu de convivialité de son village. Entre franche camaraderie, défis culinaires et transformation spectaculaire, le passage de Philippe Etchebest à Criquebeuf-sur-Seine est un concentré d'émotions et de rebondissements.

"Cauchemar en cuisine". Le seul restaurant de Criquebeuf-sur-Seine a-t-il vraiment changé depuis le passage d'Etchebest ?
