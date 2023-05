Télévision. Le chef Philippe Etchebest dans un restaurant de Ouistreham pour l'émission "Cauchemar en cuisine"

C'est une émission qui, lorsqu'elle est tournée, n'est pas synonyme de bonne nouvelle pour tout le monde. Cauchemar en cuisine, diffusée sur M6 tous les jeudis à 21 h 10, se déplace dans toute la France pour aider des cuisiniers et restaurateurs dépassés et parfois désabusés.

Philippe Etchebest, cuisinier étoilé qu'on ne présente plus (Top Chef, Objectif Top Chef) est chargé de coacher le restaurateur pour l'aider à redresser son établissement et à changer ses méthodes de travail.

Jeudi 11 mai, c'est à Ouistreham qu'il fera étape, "dans le restaurant de Fanny et Dieva, un frère et une sœur qui ont repris cet établissement, une véritable institution locale idéalement située sur le port il y a un an et demi. Malheureusement, depuis leur arrivée, c'est la chute..." annonce l'équipe de l'émission.

Attention, il s'agit une rediffusion d'un épisode diffusé pour la première fois le 1er septembre 2022.

Pour celles et ceux qui voudront prolonger la soirée, un deuxième épisode succédera à celui-ci, cette fois à Plouzévédé, petite commune du Finistère.