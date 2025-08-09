Brectouville. Aux Roches de Ham, une bonne galette dans un cadre unique

Nichée dans la nature, à Brectouville, la crêperie des Roches de Ham offre une vue magnifique sur le bocage normand, en plus de proposer de délicieuses crêpes et galettes. Valérie et Mélanie Bouley ont repris le restaurant en mars et poursuivent le travail de l'ancienne propriétaire : "On travaille avec beaucoup de producteurs locaux. On a choisi de diversifier les plats en utilisant plus de charcuteries différentes." D'autres plats sont également suggérés : burgers, tartes, croque-madame… Des concerts sont organisés tous les dimanches de l'été, de 17h à 19h.

Pratique. 2 route des Roches de Ham, Brectouville. Ouverte du mercredi au dimanche. Tel. 02 33 56 51 57.