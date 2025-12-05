En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[En images] Moult. Noël : Yves Lebourgeois installe une forêt de sapins et un décor enchanté

Habitat. Chaque année, l'artisan moultais Yves Lebourgeois transforme sa maison et son jardin en un véritable décor de Noël. Du 6 décembre au 4 janvier, visiteurs et habitants peuvent découvrir son univers féerique, mêlant chalet, téléphérique, roue animée et même une petite forêt de sapins.

Publié le 05/12/2025 à 10h00 - Par Léo Besselievre
[En images] Moult. Noël : Yves Lebourgeois installe une forêt de sapins et un décor enchanté
Yves Lebourgeois s'occupe seul de l'organisation de son jardin de Noël. Il y passe ses soirées et ses week-ends, et installe le tout sur 5 à 6 jours. "Il faudrait même que je commence plus tôt", avoue-t-il.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Yves Lebourgeois est un grand amateur de Noël. Chaque année, il décore sa maison et son jardin à Moult pour célébrer ce moment féerique, permettant aux curieux d'en profiter du 6 décembre jusqu'au 4 janvier.

"Redonner le sourire aux gens"

Yves Lebourgeois ne cherche pas à gagner un concours de Noël, il veut simplement créer des moments de convivialité et montrer sa passion. L'artisan commence ses préparatifs dès la mi-novembre, en regroupant tout le matériel nécessaire, en allant acheter des décorations et en modulant une nouvelle disposition. Chalet, téléphérique, roue géante, tout y est : "Cette année, les visiteurs devront pédaler sur un vélo pour faire tourner la roue." Il a aussi investi dans 8 petits sapins pour créer "une petite forêt" en plein milieu de son jardin de 600m2. L'idée principale est de "redonner le sourire aux gens, dans une période pas toujours simple".

Et, quand tout est prêt, Yves Lebourgeois s'attelle à l'installation, qui lui prend "entre 5 et 6 jours", selon le temps disponible et la météo. Il remarque que la note d'électricité n'est pas si salée que ça : "C'est sûr que c'est un budget, mais chacun doit pouvoir mettre une guirlande pour décorer la maison lors des fêtes", mentionne-t-il. Son jardin de Noël sera illuminé dès ce week-end, samedi 6 décembre, au chemin de Guillaume, à Moult-Chicheboville.

Galerie photos
Mascotte de l'année dernière, la Vache de Noël fera son retour en format miniature. Imprimée en 3D par ses soins, elle fera plaisir aux enfants mais aussi aux plus grands, pour garder un petit souvenir symbolique. Réparties dans 10 boîtes, Yves Lebourgeois utilise 30 guirlandes de couleurs différentes. La note d'électricité ne s'élève qu'à 60€ par mois selon lui, "permettant à tous de mettre une petite guirlande sur sa maison". Certaines sont achetées par Yves Lebourgeois, d'autres sont données par des personnes généreuses : "Je suis même parfois obligé de faire don de peluches tellement il y en a", parmi les pères Noël et les bonshommes de neige. L'année dernière (photo) a rassemblé 800 visiteurs, dont 150 sur une même journée. Le portail est laissé ouvert pour permettre aux personnes de venir découvrir cette création, qu'importe la journée. - Yves Lebourgeois Il a aussi investi dans 8 petits sapins pour créer "une petite forêt" en plein milieu de son jardin de 600m2.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[En images] Moult. Noël : Yves Lebourgeois installe une forêt de sapins et un décor enchanté
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple