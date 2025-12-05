[En images] Moult. Noël : Yves Lebourgeois installe une forêt de sapins et un décor enchanté

Yves Lebourgeois est un grand amateur de Noël. Chaque année, il décore sa maison et son jardin à Moult pour célébrer ce moment féerique, permettant aux curieux d'en profiter du 6 décembre jusqu'au 4 janvier.

"Redonner le sourire aux gens"

Yves Lebourgeois ne cherche pas à gagner un concours de Noël, il veut simplement créer des moments de convivialité et montrer sa passion. L'artisan commence ses préparatifs dès la mi-novembre, en regroupant tout le matériel nécessaire, en allant acheter des décorations et en modulant une nouvelle disposition. Chalet, téléphérique, roue géante, tout y est : "Cette année, les visiteurs devront pédaler sur un vélo pour faire tourner la roue." Il a aussi investi dans 8 petits sapins pour créer "une petite forêt" en plein milieu de son jardin de 600m2. L'idée principale est de "redonner le sourire aux gens, dans une période pas toujours simple".

Et, quand tout est prêt, Yves Lebourgeois s'attelle à l'installation, qui lui prend "entre 5 et 6 jours", selon le temps disponible et la météo. Il remarque que la note d'électricité n'est pas si salée que ça : "C'est sûr que c'est un budget, mais chacun doit pouvoir mettre une guirlande pour décorer la maison lors des fêtes", mentionne-t-il. Son jardin de Noël sera illuminé dès ce week-end, samedi 6 décembre, au chemin de Guillaume, à Moult-Chicheboville.