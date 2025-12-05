En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Un arbre planté en hommage à Ilan Halimi, 20 ans après sa mort

Société. En réponse à un appel de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), Edouard Philippe a planté un arbre en hommage à Ilan Halimi, jeudi 4 décembre, sur l'avenue Foch. Le maire du Havre était entouré des représentants de tous les cultes.

Publié le 05/12/2025 à 08h40 - Par Célia Caradec
Le Havre. Un arbre planté en hommage à Ilan Halimi, 20 ans après sa mort
Edouard Philippe et les représentants de la Licra ont participé à la cérémonie d'hommage. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un parrotie de Perse, surnommé "arbre de fer" en raison de la dureté de son bois. Cet arbre, encore frêle, a été planté avenue Foch, au Havre, jeudi 4 décembre, en hommage à Ilan Halimi, près de vingt ans après sa mort. Un geste symbolique, en réponse à un appel lancé aux maires de France par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) après l'abattage, l'été dernier, d'un olivier planté à Epinay en hommage au jeune Français, qui fut kidnappé, séquestré et torturé à mort, en janvier 2006, en raison de son appartenance à la communauté juive.

Tous les représentants des cultes, dont bien sûr la communauté juive, étaient présents.Tous les représentants des cultes, dont bien sûr la communauté juive, étaient présents. - Célia Caradec

C'est entouré des représentants nationaux et locaux de la Licra mais aussi de tous les cultes, qu'Edouard Philippe a participé à la plantation de l'arbre.

"Plus qu'un symbole"

Un geste "de courage" de la part du maire du Havre, selon Victor Elgressy, président de la communauté juive havraise.

"Il faut dire clairement ce que l'on pense et j'assume parfaitement de considérer que la lutte contre l'antisémitisme est une lutte qu'il faut mener, estime Edouard Philippe. L'antisémitisme est toujours là, et il sera toujours là. Le plus important n'est pas d'espérer qu'il disparaisse mais de toujours le combattre, sous toutes ses formes."

Edouard Philippe

Cet arbre est "plus qu'un symbole" pour Mario Stasi, président de la Licra, qui organise ses universités d'automne chaque année au Havre. "Cela ne fait pas taire les radicalités mais cela doit éveiller les consciences de ceux qui ne peuvent plus être spectateurs. La lutte contre l'antisémitisme est l'affaire de tous."

Mario Stasi

Galerie photos
Tous les représentants des cultes, dont bien sûr la communauté juive, étaient présents. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Un arbre planté en hommage à Ilan Halimi, 20 ans après sa mort
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple