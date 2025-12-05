Le Havre. Un arbre planté en hommage à Ilan Halimi, 20 ans après sa mort

C'est un parrotie de Perse, surnommé "arbre de fer" en raison de la dureté de son bois. Cet arbre, encore frêle, a été planté avenue Foch, au Havre, jeudi 4 décembre, en hommage à Ilan Halimi, près de vingt ans après sa mort. Un geste symbolique, en réponse à un appel lancé aux maires de France par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) après l'abattage, l'été dernier, d'un olivier planté à Epinay en hommage au jeune Français, qui fut kidnappé, séquestré et torturé à mort, en janvier 2006, en raison de son appartenance à la communauté juive.

Tous les représentants des cultes, dont bien sûr la communauté juive, étaient présents. - Célia Caradec

C'est entouré des représentants nationaux et locaux de la Licra mais aussi de tous les cultes, qu'Edouard Philippe a participé à la plantation de l'arbre.

"Plus qu'un symbole"

Un geste "de courage" de la part du maire du Havre, selon Victor Elgressy, président de la communauté juive havraise.

"Il faut dire clairement ce que l'on pense et j'assume parfaitement de considérer que la lutte contre l'antisémitisme est une lutte qu'il faut mener, estime Edouard Philippe. L'antisémitisme est toujours là, et il sera toujours là. Le plus important n'est pas d'espérer qu'il disparaisse mais de toujours le combattre, sous toutes ses formes."

Cet arbre est "plus qu'un symbole" pour Mario Stasi, président de la Licra, qui organise ses universités d'automne chaque année au Havre. "Cela ne fait pas taire les radicalités mais cela doit éveiller les consciences de ceux qui ne peuvent plus être spectateurs. La lutte contre l'antisémitisme est l'affaire de tous."