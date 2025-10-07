Normandie. L'hémicycle du conseil régional portera le nom d'Antoine Rufenacht

Après Le Havre, c'est au tour de la Région Normandie de rendre hommage à Antoine Rufenacht, cinq ans après sa disparition. Lundi 13 octobre, l'hémicycle du conseil régional, à Rouen, prendra le nom de l'élu gaulliste, qui présida le conseil régional de la Haute-Normandie de 1992 à 1998. A l'occasion de la séance plénière, l'actuel président, le centriste Hervé Morin, dévoilera une plaque portant le nom d'Antoine Rufenacht, en présence de son épouse, Liselotte.

Une élection disputée

Antoine Rufenacht avait été élu face au socialiste Laurent Fabius, ex-Premier ministre, en 1992, au terme d'une séance particulièrement houleuse. C'est durant son mandat que fut notamment lancée la création de Port 2000, l'un des projets économiques structurants pour la région et sa ville du Havre.

Trente ans après l'élection d'Antoine Rufenacht comme maire, la municipalité du Havre avait annoncé, au printemps, que son futur centre d'art contemporain porterait aussi le nom de l'ancien élu de droite, mentor politique du maire actuel, Edouard Philippe.