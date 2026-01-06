En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Fécamp. Le premier bébé de 2026 est arrivé, c'est une fille !

Société. Il aura fallu attendre dimanche 4 janvier pour enregistrer une première naissance à l'hôpital du pays des Hautes Falaises, à Fécamp. C'est une petite fille, prénommée Théa.

Publié le 06/01/2026 à 16h21 - Par Célia Caradec
Fécamp. Le premier bébé de 2026 est arrivé, c'est une fille !
La petite fille et les parents entourés de l'équipe du service maternité/pédiatrie et de Christel Mouly, directrice des soins. - CH Fécamp

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Si au Groupe hospitalier du Havre ou à l'hôpital de Lillebonne les premiers bébés de l'année 2026 ont pointé le bout de leur nez dès la nuit de la Saint-Sylvestre, à Fécamp, il a fallu attendre jusqu'au dimanche 4 janvier pour enregistrer une première naissance.

Une fille aussi le 31 décembre

Le premier bébé de l'année né au centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises est donc arrivé avec un peu de retard, à 19h20, en ce dernier jour de week-end. C'est une petite fille de 3,420 kilos, prénommée Théa, qui fait le bonheur de ses parents, Thomas Leprêtre et Jeanne Demare.

Le dernier bébé de 2025, à Fécamp, était aussi une petite fille : Kenza, née mercredi 31 décembre à 12h43.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
Lave linge hublot
Lave linge hublot Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 110€ Découvrir
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Fécamp. Le premier bébé de 2026 est arrivé, c'est une fille !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple