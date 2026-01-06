Fécamp. Le premier bébé de 2026 est arrivé, c'est une fille !

Si au Groupe hospitalier du Havre ou à l'hôpital de Lillebonne les premiers bébés de l'année 2026 ont pointé le bout de leur nez dès la nuit de la Saint-Sylvestre, à Fécamp, il a fallu attendre jusqu'au dimanche 4 janvier pour enregistrer une première naissance.

Une fille aussi le 31 décembre

Le premier bébé de l'année né au centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises est donc arrivé avec un peu de retard, à 19h20, en ce dernier jour de week-end. C'est une petite fille de 3,420 kilos, prénommée Théa, qui fait le bonheur de ses parents, Thomas Leprêtre et Jeanne Demare.

Le dernier bébé de 2025, à Fécamp, était aussi une petite fille : Kenza, née mercredi 31 décembre à 12h43.