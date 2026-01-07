Insolite. Cette pâtisserie normande glisse un chèque de 1 000€ dans ses galettes des rois : voici où tenter sa chance

Cette année, la galette des rois réserve une surprise de taille en Seine-Maritime. Chez Basil Fouquemberg, pâtissier-chocolatier installé au Tréport, une galette cache un chèque de 1 000 euros, glissé à la place de la traditionnelle fève. Une idée originale, presque magique, qui rappelle le célèbre ticket d'or de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie.

La probabilité de tomber sur cette galette miraculeuse ? Une chance sur six cents. Mais cela n'a pas refroidi les gourmands, bien au contraire.

Une idée virale qui fait exploser les ventes de galettes

Le succès est fulgurant. En seulement quelques années, la production a été multipliée par dix.

De 60 galettes il y a trois ans, l'artisan est passé à 600 galettes vendues l'an dernier. Certains clients n'hésitent plus à parcourir plusieurs kilomètres pour tenter leur chance… et goûter au passage une galette artisanale reconnue pour sa qualité. Un engouement qui prouve que la gourmandise, associée à une bonne idée, peut devenir un véritable moteur économique local.

Des prix stables pour soutenir le pouvoir d'achat

Autre point fort de cette initiative : les prix des galettes, volontairement contenus malgré l'inflation.

Comptez 16 euros pour une galette 4 parts et 24 euros pour une galette 6 parts.

"Je n'ai pas augmenté mes prix depuis 3-4 ans parce que l'idée c'est vraiment de soutenir le pouvoir d'achat jusqu'au bout."

Et le chèque de 1 000 euros n'est pas anecdotique : "Le truc c'était de soutenir le pouvoir d'achat, ce qui est bien avec les 1 000 euros c'est que les gens peuvent s'en servir comme ils veulent."

Basil Fouquemberg, un artisan passionné installé au Tréport

A l'origine de cette initiative, Basil Fouquemberg, chocolatier et pâtissier passionné.

Son parcours est marqué par la formation et l'exigence du savoir-faire artisanal :

"Diplômé en 2017 d'un bac pro boulangerie-pâtisserie puis en 2018 d'un C.A.P Chocolatier-confiseur. En 2018 je pars pour commencer et ce, pendant 3 ans, des saisons d'été et d'hiver pour acquérir le savoir-faire nécessaire. C'est en 2020 que je décide de monter mon entreprise afin de vous faire découvrir de nombreux produits artisanaux et de qualité "

Depuis l'ouverture de sa boutique, l'artisan ne cesse d'innover et de partager ses idées avec le public.

Chocolat, terroir et gastronomie française au cœur du projet

Cette créativité s'est aussi traduite par des événements d'envergure. En février 2023, Basil Fouquemberg lance, en partenariat avec la Ville du Tréport, son premier "Salon du chocolat et du terroir".

"Depuis la création de la boutique je ne cesse d'avoir des idées et de vous les partager. C'est pour cela qu'en février 2023 j'ai eu l'idée d'organiser en partenariat avec la Ville du Tréport mon premier 'Salon du chocolat et du terroir'. J'ai voulu mettre en avant la gastronomie et le savoir-faire français. j'ai eu la chance d'être parrainé par Mickael AZOUZ et Michel GROBON."

Informations pratiques – Le Tréport

Eden Picard

41 rue Amiral Courbet, 76470 Le Tréport