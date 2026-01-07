En ce moment Toxic et Chic ZAOUI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Cette pâtisserie normande glisse un chèque de 1 000€ dans ses galettes des rois : voici où tenter sa chance

Economie. Un pâtissier normand bouscule la tradition de l'Epiphanie. A la place d'une simple fève, il a glissé un chèque de 1 000 euros dans l'une de ses galettes des rois. Une initiative aussi gourmande que solidaire, pensée pour soutenir le pouvoir d'achat… et qui attire désormais des clients bien au-delà du littoral normand.

Publié le 07/01/2026 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Cette pâtisserie normande glisse un chèque de 1 000€ dans ses galettes des rois : voici où tenter sa chance
Une galette des rois pas comme les autres en Seine-Maritime. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cette année, la galette des rois réserve une surprise de taille en Seine-Maritime. Chez Basil Fouquemberg, pâtissier-chocolatier installé au Tréport, une galette cache un chèque de 1 000 euros, glissé à la place de la traditionnelle fève. Une idée originale, presque magique, qui rappelle le célèbre ticket d'or de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie.

La probabilité de tomber sur cette galette miraculeuse ? Une chance sur six cents. Mais cela n'a pas refroidi les gourmands, bien au contraire.

Une idée virale qui fait exploser les ventes de galettes

Le succès est fulgurant. En seulement quelques années, la production a été multipliée par dix.
De 60 galettes il y a trois ans, l'artisan est passé à 600 galettes vendues l'an dernier. Certains clients n'hésitent plus à parcourir plusieurs kilomètres pour tenter leur chance… et goûter au passage une galette artisanale reconnue pour sa qualité. Un engouement qui prouve que la gourmandise, associée à une bonne idée, peut devenir un véritable moteur économique local.

Des prix stables pour soutenir le pouvoir d'achat

Autre point fort de cette initiative : les prix des galettes, volontairement contenus malgré l'inflation.

Comptez 16 euros pour une galette 4 parts et 24 euros pour une galette 6 parts.

"Je n'ai pas augmenté mes prix depuis 3-4 ans parce que l'idée c'est vraiment de soutenir le pouvoir d'achat jusqu'au bout."

Et le chèque de 1 000 euros n'est pas anecdotique : "Le truc c'était de soutenir le pouvoir d'achat, ce qui est bien avec les 1 000 euros c'est que les gens peuvent s'en servir comme ils veulent."

Basil Fouquemberg, un artisan passionné installé au Tréport

A l'origine de cette initiative, Basil Fouquemberg, chocolatier et pâtissier passionné.
Son parcours est marqué par la formation et l'exigence du savoir-faire artisanal :

"Diplômé en 2017 d'un bac pro boulangerie-pâtisserie puis en 2018 d'un C.A.P Chocolatier-confiseur. En 2018 je pars pour commencer et ce, pendant 3 ans, des saisons d'été et d'hiver pour acquérir le savoir-faire nécessaire. C'est en 2020 que je décide de monter mon entreprise afin de vous faire découvrir de nombreux produits artisanaux et de qualité "

Depuis l'ouverture de sa boutique, l'artisan ne cesse d'innover et de partager ses idées avec le public.

Chocolat, terroir et gastronomie française au cœur du projet

Cette créativité s'est aussi traduite par des événements d'envergure. En février 2023, Basil Fouquemberg lance, en partenariat avec la Ville du Tréport, son premier "Salon du chocolat et du terroir".

"Depuis la création de la boutique je ne cesse d'avoir des idées et de vous les partager. C'est pour cela qu'en février 2023 j'ai eu l'idée d'organiser en partenariat avec la Ville du Tréport mon premier 'Salon du chocolat et du terroir'. J'ai voulu mettre en avant la gastronomie et le savoir-faire français. j'ai eu la chance d'être parrainé par Mickael AZOUZ et Michel GROBON."

Informations pratiques – Le Tréport

Eden Picard
41 rue Amiral Courbet, 76470 Le Tréport

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. Cette pâtisserie normande glisse un chèque de 1 000€ dans ses galettes des rois : voici où tenter sa chance
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple