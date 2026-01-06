Métropole Rouen Normandie. Galettes des rois : "Depuis quelques années, la pistache plaît beaucoup aux clients"

En ce moment The First Time Damiano DAVID
Société. Ce mardi 6 janvier est la date officielle de l'Epiphanie. A cette occasion, les galettes des rois se multiplient dans les vitrines des boulangeries-pâtisseries de Rouen. Et cette année, il n'y en a pas qu'à la frangipane, il y en a aussi à la pistache.

Publié le 06/01/2026 à 16h05 - Par Justine Carrère
Claire Perherin est vendeuse chez Valentin for life à Rouen. Dans cette boutique, des galettes à la pistache et à la framboise sont proposées.

Après les bûches de Noël, place aux galettes des rois. Cette année, plusieurs enseignes rouennaises proposent une version à la pistache. Un fruit à coque mis sur le devant de la scène ces derniers mois notamment avec la création du chocolat de Dubaï, une tablette de chocolat fourrée à la pistache.

"Notre galette signature est à base de pistache et de chocolat"

Benoît Vatelier est le fondateur de la Maison Vatelier à Rouen et Quincampoix. Il propose une galette chocolat-pistache.Benoît Vatelier est le fondateur de la Maison Vatelier à Rouen et Quincampoix. Il propose une galette chocolat-pistache.

"Pour l'année 2026, notre galette signature est à base de pistache et de chocolat", livre Benoît Vatelier, fondateur de la Maison Vatelier à Quincampoix et Rouen. "Depuis quelques années, la pistache plaît beaucoup aux clients." "C'est un produit noble. Nous, nous utilisons la pistache d'Iran", précise-t-il. Pour confectionner ses galettes à la pistache, "on la torréfie puis on en fait une pâte de pistache", explique le professionnel. "On concasse aussi des morceaux de pistache pour ajouter du croquant que l'on mélange à du chocolat. Que ce soit en pâtisserie ou dans une galette, la pistache est intéressante en bouche surtout lorsqu'elle est torréfiée et concassée." Dans les galettes, "à chaque bouchée, vous avez du croquant en plus du feuilletage". Pour autant selon le chef, la traditionnelle galette des rois à la frangipane remporte tous les ans un franc succès. Il propose aussi une version à la pomme caramélisée et à la vanille "un peu plus légère" et aussi une autre poire-chocolat.

Une version pistache-framboise

La galette des rois à la pistache et à la framboise de Valentin for life à Rouen se démarque en vitrine par sa couleur rouge.La galette des rois à la pistache et à la framboise de Valentin for life à Rouen se démarque en vitrine par sa couleur rouge.

A Rouen, l'autre boulangerie-pâtisserie Valentin for life située à Rouen, propose elle aussi une galette des rois "garnie avec de la crème d'amande à la pistache et une compotée à la framboise", indique Claire Perherin, vendeuse. "Elle est décorée au sirop de fruit rouge sur le dessus, ce qui fait qu'elle est rouge", ajoute-t-elle. "On l'avait déjà proposée l'année dernière et comme elle a bien plu, on s'est dit qu'on allait proposer la même recette cette année", confie cette dernière. "La pistache c'est la star en ce moment depuis l'arrivée de la tablette de chocolat Dubaï qui a conquis le monde et la France", ajoute-t-elle. "Nous, on travaillait déjà la pistache en choux et en tartelette donc comme on sait que ça plaît et on a continué." Selon la vendeuse, la version à la pistache "marche très bien mais celle à la frangipane est indétrônable". D'autres versions aux pommes caramélisées et au chocolat-frangipane ont aussi été créées cette année "pour changer de la traditionnelle".

A Mont-Saint-Aignan aussi vous pouvez retrouver des galettes à la pistache comme dans la boulangerie-pâtisserie Maxime dans la farine.

