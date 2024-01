[Photos] Caen. Sylvain Delhoumi est fabophile : "Je collectionne les fèves depuis 25 ans"

Sylvian Delhoumi collectionne les fèves depuis 25 ans. Il s'intéresse particulièrement à celles en porcelaine, d'avant 1914.

Comment vous est venue cette passion ?

"Tout a commencé quand, enfant, ma grand-mère m'a donné une petite boîte de fèves. Je trouvais la tradition sympa, donc j'ai commencé à collectionner les fèves en plastique puis celles en porcelaine. Cela fait environ 25 ans que je me suis activement mis à leur recherche dans des brocantes, des salons de collectionneur, des échanges ou sur sites d'occasion."

Quelle est la particularité

de votre collection ?

"J'ai plusieurs centaines de fèves. Elles sont toutes différentes et j'en ai principalement des anciennes, celles créées avant 1914. Ce sont les plus recherchées et pour moi les plus intéressantes. Ma plus ancienne doit remonter à la création des premières fèves, à la fin du XIXe siècle."

Fèves publicitaires des années 1970/1980

Qu'est-ce que les fèves anciennes

ont de si particulier ?

"Je trouve qu'elles sont très jolies, et contrairement à celles d'aujourd'hui, elles sont décorées à la main. Elles sont donc uniques, il n'y en a pas deux pareilles. Elles ont aussi un certain charme et retracent de nombreux événements historiques : Première Guerre mondiale, début de l'aviation… Elles représentent aussi des objets du quotidien ou de grands personnages de l'époque."

Quelle est votre pièce préférée ?

"C'est une croix de guerre achetée dans une brocante à Asnelles. Cette décoration a été créée en 1915 pour récompenser les actes de bravoure des soldats et une fève a été fabriquée sur ce thème. On voit vraiment que ces fèves retracent des périodes de l'Histoire."

La croix de guerre de 1915