Caen. La Boulangerie aux Normandises vous propose des fèves collectors

Jeff Langlois, boulanger et gérant de la boulangerie Aux Normandises à Caen, propose depuis plusieurs années des fèves à l'effigie du patrimoine caennais. Les collectionneurs en raffolent. Selon lui, les consommateurs commandent directement la collection avant même d'avoir goûté la galette !

Pour les parfums, il préfère rester dans la tradition et ne proposer que la galette à la frangipane et celle aux pommes. Jeff préfère se diversifier et se concentrer sur la qualité des fèves qu'il proposera à ses clients. Cette année, sept fèves illustrent des monuments d'avant-guerre, notamment la gendarmerie et le théâtre.