Lillebonne. Une collecte de fournitures scolaire pour le prochain Magasin pour rien

Le Magasin pour rien spécial rentrée ouvrira ses portes dans la rue couverte de l'hôtel de Ville de Lillebonne les 16 et 17 septembre. Les familles lillebonnaises pourront venir y faire leurs courses gratuitement et repartir avec les équipements dont elles ont besoin pour leurs enfants.

Une collecte jusqu'à fin août

Pour préparer ce rendez-vous, une collecte de matériel scolaire et sportif est organisée jusqu'au 29 août à l'hôtel de Ville et à la mairie annexe de Saint-Léonard. Les habitants sont invités à déposer des cahiers, stylos, copies doubles ou du papier-calque inutilisés. Il est aussi possible d'amener des chaussons de gym, des protège-tibias, des bonnets de bain, des sacs de sport ou encore des survêtements en bon état.

Tous ces objets trouveront une seconde vie entre les mains des jeunes Lillebonnais, prêts à démarrer une nouvelle année scolaire ainsi que leurs nouvelles activités sportives.